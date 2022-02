Flor Marcasoli fue víctima de acoso sexual

Compartir

Flor Marcasoli rompió el silencio de años y contó por primera vez cómo fue acosada sexualmente, brindando detalles de una terrible situación que vivió cuando era adolescente.

“En estos años en el medio siempre una situación incómoda hubo y pude poner los frenos y no se meten conmigo, no me joden por decirlo mal y pronto, hay cosas que no me engancho y no me interesa, los corto en seco”, contó la bailarina en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

«Y cuando era chica una vez en la calle me agarraron, gracias a Dios no pasó nada más grave digamos y la pasé mal, era muy chica y me preguntaba qué iba a pasar cuando sea más grande. Eso me ayudó a estar más alerta en la calle y si vienen me les enfrento, no les tengo miedo y salen corriendo como ratas”, prosiguió.

“Lamentablemente hay gente de todo para todo. Ojalá que se termine porque no está bueno. Fue en la calle pero me agarró un tipo, me venía siguiendo, era muy temprano en la mañana y yo soy muy intuitiva”, añadió.

El mal momento: cómo fue el acoso

“Había un tipo que yo esquivé porque me parecía raro, estaba trotando y de repente me agarró de atrás y hubo una situación ahí de manoseo, yo reaccioné, quise escapar, empecé a gritar y no podía salir”, recordó.

“Empecé a gritar, a gritar y a gritar, y bueno nada, entre otras cosas que no estuvieron buenas. Y se escapó, entonces bueno, es algo que a las mujeres nos marca porque invaden la privacidad, tu cuerpo y espacio. Son gente que no sé qué adjetivo ponerle, no quiero ser brava pero haría un par de cosas con algunas personas. Son cosas que lamentablemente pasan”, agregó

“Pude hacer la denuncia y lo hablé con mis padres. Esas cosas no hay que dejarlas porque el día de mañana puede pasar algo peor. Esas cosas hay que denunciarlas y que no se la lleven gratis”, completó.

