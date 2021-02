Flor Vigna aclaró por qué se bajó de la obra de Nico Vázquez: “Me lanzo con todo como cantante”

Compartir

Hace unos días Nico Vázquez anunció la buena noticia de que Una semana nada más, su exitosa comedia teatral, vuelve en el mes de abril a los escenarios porteños, en el teatro El Nacional. La obra estará en cartel durante cuatro meses para luego darle el espacio a la propuesta de Adrián Suar y Diego Peretti, dirigidos por Mauricio Dayub.

Pero en medio de la información, Nico aclaró: “Les cuento que esta vez no podremos contar con la participación de nuestra compa Flor. ¡Te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos! ¡Te vamos a extrañar!”, dijo sobre Florencia Vigna, quien debido a otros compromisos laborales no podrá ser parte del elenco. “Tal vez le pongamos una peluca a Benja (por Benjamín Rojas) y que haga los dos personajes”, agregó con humor. “En estos días les contaremos quién hará el personaje de Sofía. ¡Gracias por el amor de siempre!”, se despidió el actor.

Fue muy sorpresiva esta noticia. Algunos hablaban de un embarazo que había hecho cambiar los planes de Vigna. Otros decían que era porque priorizaba la televisión. Por lo pronto, Flor tiene dos propuestas televisivas. Una, La Academia, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, uno de los megashows del 2021: la producción está trabajando a full para poder tenerla. También Telefe la quiere, luego de su paso como host en los vivos de Instagram de Mastrechef Celebrity 1, ahora el canal que comanda Guillermo Pendino busca retenerla como figura para una ficción.

No obstante, lo que más entusiasmada la tiene a la ex Combate es la música. “Este proyecto lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Es pura gestión. Tiene que ver con mis ganas de volcarme de manera fuerte a la música. Estamos armando todo para comernos el mundo y salir fuerte. Igual, faltan unos meses. Supongo que en junio lo tendremos preparado para mostrar”, contó.

Al ser consultada sobre si ella era autora e interprete, Florencia respondió entusiasmada: “Sí, es pura composición mía. Es un estilo urbano con un poco de rock, latino con salsa, otros ritmos con sazón. Este es el proyecto de mi vida, por eso lo tenía top secret. Además, tenemos un gran productor musical que nos acompaña”, adelantó.

Flor salió a contar esta noticia por el rumor que circuló en las últimas horas sobre que espera un hijo con Nico Occhiato, y las distintas versiones por su salida de la obra. “De embarazo, nada. Y a los chicos de la obra los amo. Pero la verdad que no puedo con todo. Y como dije, la música es el proyecto más importante de toda mi vida. Alquilamos una casa con mis amigos, tratamos de hacer esto lejos de todos para mantener el secreto y lo logramos. Pero tengo que salir a contarlo porque se malinterpretó mi renuncia a Una semana nada más”.

“Además de esto tengo dos propuestas fuertes de tele. No quiero nombrar nada, pero todos ya saben que tiene que ver con ficción, con un reality, y con Telefe y El Trece. Por suerte este 2021 esta lleno de proyectos, y lo que más me entusiasma es que el musical es pura autogestión. Todos somos jóvenes y con ganas de arriesgarnos a un rumbo nuevo. Estoy muy ansiosa porque todos conozcan mi música”, finalizó Vigna.

Flor es una de las figuras más buscadas del mundo del show, para hacer televisión. Occhiato estará en La Academia, ya que fue el último ganador del Bailando, y la producción de Tinelli quiere tener a la pareja otra vez en la pista más famosa del país.

