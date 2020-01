Flor Vigna dio detalles de su reencuentro con Nico Occhiato: «Nos dijimos un montón de cosas lindas»

Compartir

Ninguno de los dos quiere ponerle rótulos a ese encuentro que saltó a los medios cuando alguien los captó infraganti en una estación de servicio. Sin embargo, obviamente todos apuntan a que Nico Occhiato y Flor Vigna volvieron a estar en pareja luego de ese impasse, en el que ella tuvo un breve romance con Mati Napp y a él se lo vinculó con Noelia Marzol, Flor Jazmín Peña y hasta con Carolina Pampita Ardohain.

“Cuando salió el video dijimos ‘uy, qué mala suerte’. Pero después también dijimos ‘qué bueno’, porque lo que nos pasa a nosotros es lo que le puede pasar a cualquier ex, que no tenemos una certeza hoy de qué queremos hacer”, dijo la actriz sobre su reencuentro con Occhiato en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi a través de la La Once Diez.

“Sí sabemos que nos vamos a cuidar mucho, que nadie va a lastimar a nadie, y que en este momento elegimos la libertad, no elegimos el compromiso. Y obviamente a mí me pasaba que fui como muy susanita toda mi vida, y me hubiera encantado enamorarme y punto, y decir ‘es el amor de mi vida’ y tener hijos”, se sinceró.

En ese sentido, no ahorró en elogios para con su ¿ex? pareja: «Él es un hombre maravilloso, y descubrí que gracias a que él abrió los ojos, nos dimos cuenta de que éramos chicos y que también estábamos siendo la columna vertebral del otro, y que era hora de ser la columna vertebral de uno mismo. En ese año nos dimos cuenta también de que cambiamos y que, por más que nos queremos un montón, hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos”.

“Entonces lo que nos dijimos es ‘dejemos la puerta abierta a que si nos queremos ver, nos animamos a ver y vemos qué pasa sin importar nada’. Y también, si conocemos a alguien en el camino, por algo será”, aclaró enseguida.

“Lo que nos pasa es que somos dos personas tan transparentes que en el primer encuentro lloramos los dos y nos dijimos un montón de cosas lindas que tienen que ver con un hombre y una mujer, pero que después trascienden eso porque hay una familia atrás, mi familia lo quiere mucho a él… La mamá de Nico es maravillosa, es un ser de luz, y atrás de toda esa transparencia era ‘te recontra quiero, te amo’, pero en este momento no pasa eso que pasa o no pasa, no se fuerza”, concluyó.