Flor Vigna fue captada in fraganti, mientras desayunaba con un cantante: quién es el músico con el que es relacionada

Flor Vigna parece haber oficializado su nuevo romance en medio de los rumores que venían circulando. La cantante fue sorprendida por las cámaras de LAM y en El Ejército de la Mañana, el ciclo de streaming de Bondi Live que conducen Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, mientras desayunaba con un músico en un bar de Palermo, lo que obligó a la artista a hablar públicamente sobre su relación. En un tono relajado y con mucho humor presentó a Lauta, un músico y compositor con quien además de compartir un incipiente, la une su pasión por la música.

A comienzos de octubre, en las redes habían revelado detalles de la relación, luego de que una seguidora asegurara haber visto a la influencer en el aeropuerto de Iguazú, Misiones, besando al joven. Esta información no fue confirmada oficialmente hasta este fin de semana, cuando Flor y el artista fueron captados juntos en Palermo, y las cámaras del ciclo de Ángel de Brito lograron entrevistarlos.

“La encontramos en Palermo con su nuevo chongo, miren la nota”, presentó el momento Pepe. En el video, Alejandro Castelo, notero del programa, abordó a la pareja mientras tomaban un café en un bar. Aunque al principio se mostraron un poco incómodos por la presencia de las cámaras, rápidamente sacaron su sentido del humor para hacer más ligera la situación.

“Los agarramos acá desayunando, tomando un cafecito…”, dijo Castelo, mientras se acercaba a la pareja. Flor, un poco nerviosa pero siempre divertida, respondió: “Estamos recontentos”, confirmando así su alegría por el que parecería ser este nuevo capítulo de su vida amorosa después de su separación de Luciano Castro. Luego, dirigiéndose al periodista, agregó: “Te presento a uno de los más talentosos del país”, refiriéndose a Lauta.

Sin embargo, Flor trató de mantener el perfil bajo y no quiso profundizar en la entrevista: “Pero no queremos hablar ahora, Ale, tenemos que pagar e irnos corriendo”, interrumpió ella con la intención de esquivar más preguntas. Sin embargo, Castelo insistió: “¿Les puedo preguntar por el vínculo lindo que tienen? Sin etiquetar nada”. Ante esto, Vigna, siempre rápida en sus respuestas, contestó con ironía: “Qué moderno que estás”.

Para desviar un poco la atención, Flor preguntó al notero cómo los había encontrado, a lo que él respondió que había recibido “unas imágenes” de ellos dos. Con humor, la actriz comentó: “Era el hermano gemelo de él, yo estoy saliendo con el hermano de él”. Lauta, también incómodo pero manteniendo el tono divertudi, agregó: “Es todo un mito esto en realidad, hermano”, refiriéndose al revuelo que se había generado en torno a su relación.

En un momento de la entrevista, el periodista no pudo evitar halagar al joven músico, diciendo: “En serio, qué facha que es”. A lo que Flor, orgullosa, respondió: “Es muy lindo, ¿viste?”. Sin embargo, siguió con el mismo tono. “Acá, mi primo, el Lauta”, lanzó.

Finalmente, más seria, Flor describió a su pareja: “Es cantautor, compositor, tecladista, artista único, mi primo de Santiago del Estero”. Aunque no dio muchos detalles sobre el inicio de su relación, lo destacó como artista y contó que están trabajando juntos en la música. “Sí, el señor es compositor, músico, todos nos peleamos por tenerlo en nuestro disco y yo lo tengo trabajando para mí”, dijo con orgullo.

El nuevo novio de Flor Vigna nació en La Plata, y desde muy joven comenzó su camino en la música como pianista. Su primer paso en la industria musical fue a través de un productor en Miami, con quien grabó sus primeros singles. Sin embargo, su comienzo no fue fácil, ya que sufrió una estafa y tuvo que trabajar como albañil para recuperarse económicamente e invertir nuevamente en su carrera musical.

A lo largo de los últimos años, Lauta trabajó en varios proyectos musicales y colaboró como compositor para artistas de renombre, como Ruggero, Agustín Casanova y Migrantes.

En su cuenta de Instagram, @soylauta1, donde tiene más de 25 mil seguidores, comparte su trabajo con distintos artistas, incluyendo colaboraciones con Rombai, MYA, y con la propia Flor Vigna.