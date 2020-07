Flor Vigna mostró en un video cómo le realizaron el hisopado de coronavirus

Compartir

El martes pasado, Andy Kusnetzoff comunicó que se realizó un hisopado y le dio positivo en coronavirus. El conductor de PH Podemos hablar comenzó a presentar síntomas el sábado por la noche y el lunes se dirigió al Sanatorio de la Trinidad de Palermo, en donde quedó internado hasta obtener el resultado del análisis. Luego, permaneció en observación y aislado.

Apenas se enteró el diagnóstico, el conductor del ciclo de Telefe tuvo el gesto de llamar uno por uno a los famosos que habían participado de la grabación de su programa el miércoles pasado: Flor Vigna, Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis.

Además de permanecer en aislamiento, como indica el protocolo en este tipo de casos, por haber mantenido contacto estrecho con el conductor, Telefe puso a disposición un laboratorio privado para que los invitados del programa -que salió al aire el sábado pasado- fueran testeados.

En las últimas horas, cada uno fue comunicando sus respectivos resultados en sus redes sociales. Flor Vigna, además, compartió con sus más de cinco millones de seguidores de Instagram un video en el cual muestra cómo es el proceso del hisopado al que se sometió. “Duele, pero no es que lloro por dolor”, dijo la actriz en referencia a la impresión que le generó sobre todo el hisopo que le colocaron en la nariz. “Dio negativo”, indicó en el posteo y agradeció a Telefe y Kuarzo por la buena predisposición. Además, compartió una fábula que leyó hoy durante un ejercicio de meditación.

Horas antes, Romina Malaspina también había comunicado su resultado. “Mi test dio negativo de COVID-19. De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo”, indicó la ex Gran Hermano y actual conductora de Canal 26 en su cuenta de Instagram.

Al igual que a las mujeres invitadas al ciclo de Telefe, a Benito Fernández también le dio negativo y lo compartió con sus 700 mil seguidores. “Hola a todos. gracias por preocuparse. Hoy me llegó el resultado del hisopado y del análisis de sangre. Me dio negativo. Estoy bárbaro. Vamos a tener que convivir con esto. Cuídense mucho. Beso grande”, dijo el diseñador de moda en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Christophe Krywonis, por su parte, aclaró que no se realizó el hisopado, según le recomendaron sus médicos, ya que no presentó ningún síntoma. “Estoy bien y cuidándome como todos. No me hago el hisopado porque no teniendo síntomas del COVID- 19, los doctores me dijeron que no era necesario. Donde manda capitán no manda marinero”, explicó el jurado de Bake Off.

Según pudo saber Teleshow, las autoridades de Telefe, en conjunto con KZO, determinaron que PH no regresará al aire hasta que Andy esté recuperado y pueda volver a grabar su clásico programa. De esta manera, el sábado se estira Avenida Brasil hasta las 23. Y luego habrá una emisión especial del ciclo de Kusnetzoff con un compilado de los puntos de encuentro.