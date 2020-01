Flor Vigna negó una reconciliación con Nico Occhiato

Compartir

En abril del año pasado, Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27) terminaron su noviazgo de cinco años. Desde entonces, el trabajo y el cariño mutuo los siguió uniendo, pero ellos decidieron seguir sus vidas personales por separado.

Cada uno por su lado, los rumores de acercamiento los siguieron rondando, hasta este miércoles que Ángel de Brito mostró en Los Ángeles de la Mañana que la actriz y el conductor habían tenido un encuentro amoroso.

«El video es de las 3 de la madrugada del martes, en una estación de servicio en Panamericana, camino a la casa de él, que queda en Pilar. Pararon para comprar algo de comer, ella se bajó del auto pero él la llamó y le dijo ‘no vayas vos que te van a reconocer’ así que Flor se volvió a subir», describió el periodista en Los Ángeles de la Mañana, poniendo en potencial una posible reconciliación.

Con las imágenes junto a Nico tomando protagonismo en los medios, Ciudad se comunicó con Flor para saber cuál es el vínculo sentimental que tiene con Occhiato y fue contundente en su respuesta: «Con Nico seguimos recontra separados, pero tenemos mucho cariño el uno por el otro. Nos queremos. Sí está la puerta abierta para vernos, como también para no vernos y para que cada uno esté con quien elija estar. La puerta está abierta para conocer a otras personas como a reencontrarnos. Estamos libres y solteros los dos».

Sobre su reciente encuentro con Occhiato y la idea futura de volver a estar en pareja, agregó: «Nos vimos una vez, pero no sé si nos volveremos a ver. No lo sabemos ni nosotros, esa es la verdad. Estamos solteros, libres y nos queremos mucho… No creo que volvamos a estar de novios, por lo menos no por un largo tiempo».