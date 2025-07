Flor Vigna tuvo revancha: el gesto de Alejandro Sanz después de las críticas que recibió en redes sociales

Flor Vigna volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por una interpretación musical que dividió al público. En medio de su apuesta por afianzarse como cantante, la artista reversionó el clásico “Corazón partío” de Alejandro Sanz, y compartió el video de su performance en formato acústico desde un estudio. El material fue publicado en sus redes sociales oficiales y, en cuestión de horas, generó un aluvión de reacciones que oscilaron entre la ironía, la crítica y el humor, especialmente en la plataforma X (antes conocida como Twitter).

Vestida con un gorro gris, buzo oversize blanco con estampas y jeans holgados, se presentó en un registro visual íntimo, acompañada por una banda compuesta por guitarra criolla, teclado y percusión. Con un enfoque urbano, la cantante propuso una lectura personal de la balada lanzada por el artista español en 1997, pero la reacción del público fue en su mayoría negativa. Los cuestionamientos apuntaron tanto a su interpretación vocal, como a su puesta en escena, sus gestos y el tono general de la presentación.

El video fue compartido en TikTok, Instagram y otras redes sociales de la artista. Allí se la ve sentada en un taburete, con micrófono en mano, interpretando Corazón partío en un tono susurrado, con arreglos musicales de base urbana. La producción fue acompañada por músicos en vivo y se enmarca en la misma línea estilística de sus anteriores lanzamientos, como Picaflor y Uy!, ambos con estética callejera, letras de impronta romántica y videoclips cuidados.

Pero el impacto del video no fue el esperado. En X, comenzaron a multiplicarse los comentarios irónicos y los memes. Muchos usuarios señalaron que su estilo vocal resultaba forzado y algunos cuestionaron la gestualidad que utilizó durante la interpretación. “Ey, le pegan por pegar nomás a la piba. Sí tiene talento. No en la música, pero tiene talento”. La crítica, aunque sarcástica, reflejaba una percepción común: que su esfuerzo artístico no alcanza para sostener su incursión en el ámbito musical.

Otro usuario acompañó una captura de Moria Casán durante un programa de Mirtha Legrand con el epígrafe: “El talento la persigue, pero ella va más rápido”, en referencia al desempeño vocal de Vigna. También hubo quienes observaron con ironía la expresión de la cantante, comparándola con “un villano tramando algo”, por su manera de mirar a cámara y gesticular durante el video.

A pesar de la intensa oleada de críticas, la polémica dio un giro inesperado cuando el propio Alejandro Sanz compartió el video en sus historias de Instagram. El cantante, que cuenta con más de dos millones de seguidores en la plataforma, subió a sus historias el reel original, publicado por la cuenta de Flor Vigna y Syskon Music, los productores detrás de la versión. El gesto fue interpretado como una señal de respaldo por parte del artista español, y la repercusión fue inmediata.

Vigna, visiblemente emocionada, escribió sobre el reposteo en sus propias historias, donde escribió en mayúsculas: “NO LO PUEDOOO CREEERRR. ALEJANDRO SANZ REPOSTEO NUESTRO VIDEO”. La reacción del autor de “Corazón partío” significó un respaldo a la iniciativa de la artista, que viene enfrentando cuestionamientos desde que decidió enfocarse en su carrera musical. Hasta ahora, sus lanzamientos no lograron gran rotación en plataformas de streaming ni posicionarse en rankings locales, aunque sí cuentan con producciones profesionales y campañas de difusión digital activas.

La cantante inició su carrera en los medios como participante de realities de competencia física, como Combate, y luego se consolidó como figura en el universo de Marcelo Tinelli, donde se desempeñó como bailarina y actriz en el Bailando por un sueño. Con una fuerte presencia en redes sociales, acumuló millones de seguidores que acompañaron su transición hacia otras áreas del entretenimiento, incluyendo la conducción y la actuación.

Desde 2021, se volcó de lleno al mundo de la música. Lanzó una serie de temas con videoclips y presentaciones en vivo, aunque su recepción fue dispareja. Las redes sociales, en particular, se convirtieron en un espacio de exposición constante y también de cuestionamientos por parte del público.

En su momento, explicó que su salto a la música se dio por una necesidad expresiva: “Siento que mi lugar ahora está ahí. Quiero contar mis historias con canciones”. Sin embargo, los resultados todavía no se traducen en un éxito de masas, aunque su nombre continúa siendo viral en las redes.