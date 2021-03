Flor Vigna y Nico Occhiato atraviesan una crisis “bastante complicada”

Compartir

Después de atravesar una crisis, Flor Vigna y Nico Occhiato habían decidido cerrar el 2020 apostando nuevamente a su relación, aunque sin rótulos. “Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos… En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”, dijo la bailarina poco antes de que se fueran de vacaciones a Brasil, en diciembre pasado.

Desde ese momento, la pareja bajo su perfil, aunque no dejaron de mostrar alguna que otra instantánea romántica en sus redes. Pero al parecer, sobrevino una nueva crisis, después de que volvieran de unas vacaciones en Mendoza que compartieron junto a sus amigos.

Así se supo este viernes en Intrusos (América): “Nico y Flor estarían separados, atravesando una crisis bastante complicada”, introdujo Rodrigo Lussich, uno de los dos conductores del ciclo. El otro, Adrián Pallares, agregó más detalles: “Llega la información de fuentes insospechadas, que tal vez no tienen que ver con el mundo del espectáculo, pero que los conoce, y hablan de una crisis”.

Al parecer, y según el relato de los dos conductores del ciclo que antes encabezaba Jorge Rial, el motivo de este cortocircuito tiene que ver con la inminente llegada de La Academia, el nuevo formato que presentará ShowMatch (El Trece) a partir del próximo 19 de abril: “Ahí hay motivos, ahí aparece el quid de la cuestión. El textual de Flor fue ‘Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral’. Eso, aparentemente, a él no le gustó nada, y ya venían complicados”, explicó Lussich. Y Pallares agregó: “Él está bajoneado. La separación fue hace dos días y ya no viven más juntos. Por eso podemos hablar de una separación, pero de dos días, es muy fresquito como para ver la situación”.

Horas más tarde, Nico hizo su descargo en Twitter y desmintió parte de lo dicho en Intrusos, aunque no negó ni afirmó que estuvieran separados: “Esto es falso! No hubo ninguna actitud de Flor que a mi no me gustara, hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay. Y lo que dijo Flor en la nota es cierto”, expresó el ex participante del Bailando 2019.

En cuanto al futuro inmediato de Vigna, hace pocos días Marcelo Tinelli publicó un video en su Instagram en el que se reflejó la reunión que mantuvo con Flor en la que ambos aparecen charlando mientras recorren los estudios donde se grabará el programa. Además, escribió en la red social: “Flor Vigna ya está ensayando para ShowMatch #LaAcademia”. El formato, que será la estrella de la temporada 2021 del clásico de la televisión, será una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Los otros participantes confirmados hasta el momento son Débora Plager, Pachu Peña, El Polaco, Barby Silenzi, Sofía “Jujuy” Jiménez, Agustín “Cachete” Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarres, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno, Viviana Saccone, Lizardo Ponce, Ángela Leiva, Tucu López, Charlotte Caniggia y Karina La Princesita.

