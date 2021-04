Flor Vigna y sus deseos de enamorarse nuevamente

Compartir

A poco de confirmar su separación de Nico Occhiato, Flor Vigna se prepara para lucirse en La Academia de ShowMatch mientras continúa con su música y próximos proyectos laborales. Sin embargo, la actriz y bailarina aseguró que le gustaría volver a enamorarse.

Así lo expresó ella misma en una profunda nota donde dio detalles de su vínculo actual con Occhiato: “Con Nico crecimos juntos, la verdad que no hay muchas certezas en la vida y menos en el amor. Siempre va a ser una persona importante y tengo muy buena comunicación con él y está todo charlado”, expresó, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, Flor no le cerró las puertas a que un hombre vuelva a conquistar su corazón: “El amor no me aleja de mí, de mi amor propio, de mis aspiraciones. El estado de enamoramiento me encanta, ojalá pueda volver a sentirlo”.

“Me gusta que cuando uno está en una pareja sea con mucho amor y con mucho entusiasmo. Yo estoy como nueva. Tengo ganas de reírme mucho, el humor hoy es muy importante”, cerró Vigna, a corazón abierto.

