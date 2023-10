Florencia Borelli: «Hay mucho trabajo detrás de esta medalla»

Tras el logro histórico de ganar la medalla plateada en la prueba de maratón de Santiago 2023, la marplatense comparte su ilusión de clasificarse a París 2024: “Quedé a seis segundos, en febrero voy a ir a Sevilla en busca de ese objetivo. Estoy feliz, orgullosa de ser la primera mujer argentina en subir al podio panamericano en esta disciplina”.

La maratonista Florencia Borelli disfruta en familia y entre amigos de su gran actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Su medalla plateada fue la primera de la Argentina en estos Juegos, con el agregado de ser la primera de una mujer argentina en esta disciplina. Y desde su Mar del Plata natal revive su gran historia: “Todavía siento muchas sensaciones y aunque esté tan cansada que apenas pueda caminar ya tengo en la mira el maratón de Sevilla del 22 de febrero, donde quiero hacer la marca para clasificar a París 2024”.

Con sus 2:27:29 estuvo a seis segundos de esa tan anhelada clasificación olímpica, pero le alcanzó para hacer historia: “Estoy feliz, orgullosa de ser la primera de mi país en lograrlo, En un momento creí que podía ganar la dorada, estuve muy cerca, pero como le dije a mi marido apenas llegué a casa -es el lugar del podio que merecí-. Hay mucho trabajo atrás de esta medalla, todavía estoy emocionada”.

Habló de los tantos mensajes recibidos y agradeció a mucha gente, especialmente a su familia: “Es hermoso tanto reconocimiento y no lo esperaba porque encima era día de elecciones en Argentina. Esto es el logro de todo un equipo de trabajo y no podría haberlo logrado sin el apoyo incondicional de mi familia, ahora entre las cosas que más quiero disfrutar es tiempo con mi hijo”, remarcó la subcampeona panamericana de los 42.195 km, quien recorrió esa distancia en apenas 17 segundos más que la mexicana Citlali Cristian, ganadora de la prueba.

“Cuando no pude clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio tomé esta decisión de cambiar las pruebas de pista (corría 3.000, 5.000 y 10.000 metros) por las de ruta y me propuse lograr cosas importantes, ahora es momento para descansar, recuperarme bien y después hay que seguir. Voy a apostar todo al maratón de Sevilla”, le confió Borelli a Deportesar, dueña además del récord sudamericano de medio maratón, tras hacer en agosto en Buenos Aires un tiempo de 1:09:26.

Sólo tres atletas argentinos habían logrado subirse al podio panamericano en esta especialidad: Delfo Cabrera, Reinaldo Gorno, ambos en Buenos Aires 1951 -los primeros Juegos Panamericanos de la historia-; y Mariano Mastromarino, en Toronto 2015. En Santiago 2023 Florencia Borelli también lo logró, su nombre ya es parte de la historia grande del atletismo nacional.