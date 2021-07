Florencia Peña cargó contra los haters: “Voy a seguir siendo p… y peroncha”

Compartir

Linkedin Print

Florencia Peña fue convocada a una entrevista en TyC Sports para charlar sobre el triunfo de la Selección frente a Brasil en la Copa América. Sin embargo, lo que iba a ser una nota descontracturada terminó en escándalo cuando numerosas críticas en redes sociales.

La actriz fue invitada al canal para conversar desde la perspectiva de hincha, dado que se había mostrado muy activa en Twitter tras la hazaña argentina. “Cuando arrancó la Copa América, no terminaba de entender qué pasaba con la selección. No vislumbraba ni un poco que íbamos a llegar a la final. También me pareció bien que no se jugara en la Argentina. Salir campeones en el Maracaná, es algo de lo que no nos vamos a olvidar jamás”, comentó al comienzo de la charla.

“Creo que la Argentina no fue un equipo ofensivo; fue un equipo que salió a hacer un partido de ajedrez. Fue inteligente al jugar, y tenía que marcar a Brasil para que no lo destruyera”, consideró la actriz.

No obstante, no dejó de reconocer que los periodistas “son más técnicos”, mientras que ella solo aportaba la mirada de una hincha.

Compartir

Linkedin Print