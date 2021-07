Florencia Peña estalló al aire tras los insultos que recibió por elogiar a Dibu Martínez

Compartir

La conductora se refirió enojada a las agresiones de las cuales fue blanco en las redes sociales tras hacer referencia al futbolista.

“Si Dibu te habla así en los penales, imagínate en la cam….”, escribió el lunes por la noche mientras Argentina disputaba un lugar en la final de la Copa América frente a Colombia. La actriz y conductora hacía referencia a Damián Emiliano Martínez, quien fue una de las figuras del encuentro futbolístico.

Las críticas a la cara de Flor de equipo por haberse referido de esa manera al futbolista que acaba de ser padre y que por estar en la Selección no pudo estar en el nacimiento de su hija, no tardaron en llegar. Con el humor que la caracteriza, a pesar de haber sido objeto de agravios, Peña ironizó en Twitter: “No se confundan conmigo. Yo no soy PUTA, soy PUTISIMA. La puta ama”.

Sin embargo, en la emisión del martes y ya cansada de los insultos, estalló: “Hay que vaciarles un poquito la cabeza, porque nosotros hablamos de ‘los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes’, y yo ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200.000 insultos. Hay que erradicar esa palabra (puta)o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tuje”.

Su enojo se dio luego de que con sus compañeros analizaran el caso del hombre que quemó la entrada del edificio de su ex pareja y que escribió “puta” en el piso, según se podía ver en el video. “Acá hay una cuestión en la que el Estado debería intervenir, como la víctima no puede hacer nada al respecto, tampoco el edificio tiene que tolerar que venga un loco y le prenda fuego todo. Además, si vos estás viendo esas pintadas y cómo prende fuego, el nivel de impunidad de ese tipo es enorme. Está poniendo ‘p… del noveno’. Está poniendo el departamento, el piso. Además de un violento, es un idiota”, dijo la conductora.

Nancy Pazos, tras ver las imágenes, opinó sobre los escritos del agresor: “Y desde un lugar arcaico. Es una palabra que los chicos de hoy no usan, eso de decirles ‘p…’”. Fue entonces cuando la actriz se enojó, asegurando que lamentablemente dicha palabra seguía estando ala orden del día.

Peña ya había aclarado sus tuits en charla radial con Luis Novaresio: “Qué hallazgo nuestro arquero! ¡Qué hallazgo Martínez! ¡Qué hallazgo el Dibu! y ¡Qué hallazgo la charla que les hacía a los jugadores que estaban por patear penales! Nunca visto, nunca oído. Ustedes saben cómo soy yo, me divierto, me gusta hacer chistes y la gente me toma muy en serio. Se ponen muy nerviosos y otros obviamente entienden mi humor. Vamos Dibu, vamos Dibu”.

“Acaba de nacer, no solamente para mí, el nuevo arquero de la Selección Argentina que va a ir al Mundial, ojo que (Franco) Armani me encanta si soy de River, pero además un charlatán divino”, cerró al respecto.

Esta mañana, al ver que las agresiones no cesaban, la ex Casados con hijos volvió a usar sus redes sociales para defenderse. “Me agreden ciertas mujeres x mi manera de hablar, pensar, coger, mirar, sentir. Nivel Dios en machirulaje. Pero cuando les contestas, te borran el twitt. Bancala hermana. Si te vas a tomar el tiempo para escribir gansadas, hacete cargo. Sigan de largo bebé. Acá se la pasa bien”. Su último tuit recibió miles de “Me gusta” en poco tiempo y a diferencia de su posteos anteriores, la mayoría de los comentarios que tuvo fueron positivos y de apoyo.

