Florencia Peña se bajó del jurado del Bailando 2020

Mientras Marcelo Tinelli y su producción esperan para poder arrancar con ShowMatch en la pantalla de eltrece y se definen los protocolos por la pandemia, Ángel de Brito reveló que Florencia Peña decidió dar un paso al costado como jurado del Bailando 2020, que iba a compartir con el periodista, Pampita y Marcelo Polino.

“La figura que se bajó del Bailando es Florencia Peña”, anunció su ahora excompañero en Los Ángeles de la Mañana.

El periodista reveló el motivo personal por el que Flor renunció: “Perdió a su papá y se quedó al cuidado de su mamá junto a su hermana, y no tiene intenciones de trabajar este año”, contó sobre la tristeza de la actriz por la muerte de su padre, Julio, quien falleció a finales de abril tras una larga lucha contra el cáncer.

“Es un motivo personal, está triste porque perdió a su papá. Ella acompaña a su mamá y a su hermana. No es por algo artístico porque ella estaba muy contenta con lo que estaba haciendo. Se comunicó con el Chato Prada y Fede Hoppe para contarles su decisión. Les dijo ‘todo bien, es una decisión personal, este año no voy a estar’. Ellos aceptaron la renuncia y ahora habrá que ver quién la reemplaza”, detalló De Brito sobre la sorpresiva renuncia de Flor, que en enero de 2021 encabezará junto a Guillermo Francella la versión teatral de Casados con hijos.