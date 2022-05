Florencia Peña y el abuso sexual que sufrió a los 17 años: «Era un actor muy importante»

Compartir

Por estas horas, Florencia Peña volvió a estar en el centro de la escena por el estreno de La Pu*@ Ama, su nuevo programa en la pantalla de América. Pero además, la actriz también se refirió nuevamente a un abuso sexual que sufrió años atrás por parte de un actor muy reconocido.

En este sentido, en una entrevista que hizo para Teleshow con el periodista Sebastián Soldano en su ciclo A solas, había dado detalles sobre aquel traumático episodio. “Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal´”, comenzó relatando.

Y agregó más detalles: “Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ´ay, qué linda´ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo oba al teatro. No fue un abuso de una vez”.

En tanto, contó cómo lo vivió en aquel entonces. “Yo tenía una manera de ser, que era como que eso lo frenaba. En ningún momento fui al productor y le dije ´me está pasando esto´. Igual creo que si hubiera ido, no sé si me hubiera dado la razón a mí. Porque era un actor muy, muy importante. Pero bueno, ese es un poco el abuso de poder que muchas mujeres sufren, que por ahí denuncian y no les creen”, señaló.

“¿Qué pasa orgánicamente cuando detectás eso a la distancia? ¿Cuándo fue?”, indagó el periodista. “Hará diez años recién. No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Ya está, siento que se va a desviar el tema y que lo importante es poder trasmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría”, explicó la exprotagonista de Casados con hijos.

En este contexto, también en la misma entrevista, Peña contó otro episodio similar. “Tengo un tío abuelo que todavía estoy tratando de recordar si también sufrí un abuso por parte de él. No lo puedo recordar, tengo recuerdos muy vagos. De cuando íbamos a dormir la siesta, no me acuerdo si él me tocaba o no. Todavía no lo pude esclarecer en mi cabeza y creo que no lo charlé con mis padres”.

En otra reciente nota con este sitio, Florencia también se había referido al estreno de su nuevo programa, en el que la acompañan Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, La señorita Bimbo y Walter Chino D´Angelo. “Después de trabajar durante cuarenta años necesito hacer cosas que me sigan dando ganas de quedarme en esta profesión, que es mi arte, mi lenguaje, lo que aprendí a hacer y lo que me conecta con el mundo”, había expresado. Y había aclarado: “Nosotros tenemos un lema: ‘Como no podemos reír de nada, nos vamos a reír de todo’, porque la sensación de ahora es que no nos podemos reír de nada, que alguien se va a sentir ofendido o afectado, bueno, entonces vamos a ofender a todos”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

