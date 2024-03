Florentino Pérez busca seducir a Alejandro Garnacho y llevarlo al Real Madrid

Medios españoles e ingleses publicaron el interés del conjunto blanco por contratar al jugador hispano-argentino de 19 años, que tiene contrato en Manchester United hasta 2028.

En busca de reforzar su plantel para nuevos objetivos y con la mira puesta en Kylian Mbappé para la próxima temporada, el Real Madrid tendría a otras estrellas del fútbol mundial en el radar y uno de los nombres que trascendieron en los medios internacionales dan cuenta de que Alejandro Garnacho es uno de ellos. Incluso, el presidente merengue, Florentino Pérez, estaría barajando una estrategia para tentar a la joven estrella del Manchester United.

La noticia comenzó a tomar trascendencia desde España y generó repercusión en importantes medios británicos, como Daily Mail, que tituló con la estrategia que utilizaría Florentino Pérez para sumar al delantero de 19 años, que tiene contrato vigente con los Diablos Rojos hasta el 30 de junio de 2028. “Está desesperado y quiere repetir la táctica que utilizó para fichar a Cristiano Ronaldo”, ampliaron desde Inglaterra, citando al medio Real Madrid Exclusivo, dedicado a noticias del club español.

Según la información publicada en el portal madrileño, el primer acercamiento entre el máximo dirigente del conjunto blanco y el jugador hispano-argentino sería el próximo mes, aprovechando la visita del Real Madrid a Manchester (17 de abril) para la revancha ante el City de Pep Guardiola de los cuartos de final de la Champions League. “Florentino Pérez prepara una reunión”, asegura.

El pope del Real estaría planificando una jugada similar a la de 2009, cuando contrató a Cristiano Ronaldo. El portugués venía de brillar en el United y luego se convirtió en figura en Madrid, donde consiguió 16 títulos (4 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, Copas del Rey y Supercopas de España) y además marcó 450 goles.

Por el momento, el delantero que fue convocado a la selección argentina por Lionel Scaloni para los amistosos del 22 y 26 de marzo en Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica, es considerado uno de los bienes más preciados del Manchester United, con un anuncio de renovación contractual especial que contó con la presencia de toda la familia de Garnacho y unas palabras alentadoras del técnico neerlandés Erik Ten Hag.

“Este club necesita jugadores que hacen cosas increíbles, no sólo que queremos ganar. Queremos ganar de una manera específica. Ganar es lo más importante y luego ganar de una manera específica porque estamos jugando en el Teatro de los Sueños. Este club tiene que ganar trofeos y vos querés ganar trofeos porque al final de la temporada el contrato es genial, pero al final de una carrera querés juntar trofeos o mirar para atrás y decir: ‘Gané la Premier League, la Champions League, estuve en todo el mundo’. Creo que tiene el talento para hacerlo, pero al talento hay que trabajarlo porque el talento solo no va a llegar lejos. Es el comienzo, un nuevo comienzo. Firma el contrato y desde mañana, nuevas reglas, nueva era y vamos”, dijo el orientador del Manchester.

Por otro lado, desde los medios partidarios del Manchester United, tomaron el asunto con cautela y dudaron de la veracidad de la noticia que surgió en España. El periodista inglés Mark Goldbridge, presentador del medio The United Stand, grabó un video para opinar sobre el supuesto interés de Florentino Pérez en contratar a Garnacho.

“No será en este verano (junio), pero me preocupa que pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho será para 2025 y si así lo quisieran sería un problema porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club. No quiero vender Garnacho. Me encierro y digo: ‘No irás a ninguna parte hasta que tengas 23 años. Puedes quedarte con nosotros durante tres años. Queremos que te dediquen al menos tres años y es posible que te salgas con la tuya’. Son 100 millones de libras de ganancias puras. No sabemos cómo vamos a funcionar como club de fútbol. Ya sabes, por un lado, no vamos a gastar mucho dinero en jugadores. Vamos a reclutar bien. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con gente como Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado”, completó el periodista.

¿Con qué argumentos cuenta el Real Madrid para ilusionarse con una hipotética incorporación de Garnacho? El jugador que pasó del Atlético al Manchester United tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo, quien a su vez es ídolo indiscutido de la entidad blanca. Además, el Bichito le hizo un guiño al merengue al declarar en una entrevista con el youtuber Yo Soy Plex que elige al Real Madrid por sobre el Barcelona: “Sin dudas el Madrid, es simple”. El extremo también se fotografió con el brasileño Vinicius Jr, estrella del Real Madrid, que le firmó la camiseta número 7.

El informe también habla de que el Real Madrid no solo estaría con los ojos puestos en Garnacho, sino que hay otro delantero en el radar y también está en la ciudad de Manchester, donde Florentino podría hacer “un 2×1″. El segundo nombre que lanzaron es el del noruego Erling Haaland. “Su situación está bastante clara. Tiene contrato con los Citizens hasta el verano de 2027 y se está hablando mucho de una posible llegada al Real Madrid y, lógicamente, el equipo blanco tendría que desembolsarse una gran cantidad de dinero”, completaron.