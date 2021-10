FMI: Alberto viaja a Europa en busca de «respaldo internacional»

Compartir

Linkedin Print

El viaje que ayer a la noche iniciara el presidente Alberto Fernández a Europa servirá para «seguir buscando respaldo internacional» que ayude a «llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» para hacer frente al préstamo que «contrajo Mauricio Macri» y que compromete a «muchas generaciones de argentinos», afirmó la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti.

El Presidente partió anoche con destino a Roma, para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado del G20, donde también mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y con otros referentes internacionales en la búsqueda de sumar apoyo internacional a la negociación que lleva adelante la Argentina para acordar un nuevo programa de financiamiento.

Al encabezar ayer a la mañana una conferencia de prensa con los medios acreditados en Casa Rosada, Cerruti dijo que no se trata de «cualquier deuda» ya que «es la mayor de la historia de la Argentina y también es el mayor préstamo del FMI».

«Es la que contrajo el (ex)presidente Mauricio Macri, sin pasar por el Parlamento y que compromete la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones», subrayó.

La agenda que desarrollará el presidente Alberto Fernández en la capital italiana tiene previsto para la mañana del sábado un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se encuentra en viaje con destino a Roma, donde participará mañana viernes del encuentro de ministros de Finanzas y de Salud del G20 (G20 Joint Finance and Health Meeting), a lo que sumará también sendas reuniones bilaterales con funcionarios de Alemania y Francia, entre otras actividades.

El sábado será parte de la comitiva que acompañara al Presidente en bilaterales y reuniones de distintas temáticas, entre ellas el encuentro con la directora Gerente del FMI.

En la rueda de prensa, Cerruti sostuvo que es necesario que «el Fondo entienda que si le prestó el 180% más de lo que le correspondía prestarle a la Argentina y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos que tenía con Macri, eso no es responsabilidad de este Gobierno ni de los argentinos».

Ayer, al participar de un acto en el que se recordó al expresidente Néstor Kirchner, a once años de su fallecimiento, Alberto Fernández dijo que Argentina «no se va a arrodillar» ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó un acuerdo con el organismo multilateral para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares a que «no ponga en riesgo el futuro de los argentinos».

Compartir

Linkedin Print