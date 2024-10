FMI: «Es necesario levantar el cepo en forma gradual y cuidadosa»

El Fondo Monetario Internacional destacó este viernes los «progresos» hechos por el Gobierno en materia fiscal y de reservas, pero dijo que aún siguen bajo el programa financiero vigente y que es necesario levantar los controles cambiarios, a la vez que reconoció que las autoridades argentinas buscan un nuevo programa de financiamiento.

«Hay desafíos por delante y para mantener los avances que hemos visto hasta ahora será necesario que las políticas evolucionen y balancear objetivos domésticos y externos. En este sentido analizamos la necesidad de desmantelar gradualmente algunos de los excesivos controles, pero esto debería hacerse en forma cuidadosa y calibrada», señaló el subdirector del departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Luis Cubeddu, desde Washington.

Con respecto avanzar en un nuevo programa, el funcionario dijo que el staff continúa trabajando «intensamente» con las autoridades», sin alumbrar todavía la posibilidad de avanzar en un nuevo programa financiero que permita aliviar la situación de la Argentina. «Nuestras discusiones se profundizaron para entender sus planes hacia delante, el compromiso en el que estamos es el actual acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), aunque las autoridades exploran si ir hacia un nuevo programa. Esperamos proveer más información sobre esto las próximas semanas», dijo Cubeddu.

El funcionario hizo esos comentarios durante una conferencia de prensa esta mañana en el marco de la cumbre del organismo, a donde la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, y la subdirectora gerente, Gita Gopinath, recibieron al ministro de Economía, Luis Caputo, en dos reuniones separadas.

La rueda de prensa fue encabezada por el director del departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, y también participó la subdirectora para la región, Ana Corbacho.

El economista chileno hizo una introducción sobre las conversaciones sobre Argentina y ratificó su corrimiento del caso argentino después de que Javier Milei lo acusara de favorecer al excandidato presidencial y exministro de Economía, Sergio Massa.

«No divulgamos la conversación entre las autoridades y la gerencia (por Kristalina Georgieva). El segundo punto que quiero mencionar es que los equipos ya llevan varias semanas interactuando de forma muy activa y constructiva. Y, como mencioné, las autoridades están aquí y ese compromiso ha continuado. Y finalmente le he delegado el caso argentino a Luis Cubeddu, como usted sabe, y realmente no tengo nada más que agregar al respecto», dijo Valdés.

Argentina busca obtener fondos frescos por diversas vías y aplacar las dudas en el mercado sobre la capacidad de afrontar pagos de la deuda por US$ 20.000 millones en 2025. Pero las conversaciones vienen demoradas desde julio, cuando el Gobierno tuvo que anunciar una «fase 2» para intervenir el dólar tras la corrida cambiaria de mayo. Ahora, el organismo parece aguardar el resultado de las elecciones en Estados Unidos antes de avanzar en un nuevo programa, mientras persisten las dudas en Washington sobre el esquema cambiario de la Argentina. En julio, el staff del FMI exigió un tipo de cambio más «flexible», la unificación cambiaria y la eliminación de los controles de cambios. Así todo, las autoridades del Fondo apoyaron este jueves la marcha del plan de ajuste de Javier Milei.

«Obviamente, se trata de un esfuerzo de equipo. Involucra al equipo técnico. Debo resaltar de la conversación que nuestra gerencia, tanto Cristalina como Gita, así como nosotros, el staff, nos reunimos con las autoridades argentinas, con el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili», precisó Cubeddu.

En esas conversaciones, el funcionario subrayó «los importantes avances que se han logrado, particularmente en la reducción de la inflación y el establecimiento de un ancla fiscal muy fuerte».

Caputo y su equipo participaron desde las 7 de la mañana de reuniones de foros del FMI y del Comité Monetario y Financiero Internacional, un organismo que asesora e informa a la Junta de Gobernadores del Fondo acerca de la supervisión y gestión en esos asuntos.

Después de 11 meses, el Gobierno redujo la inflación del 12,8% en noviembre al 3,5% en julio y acumuló 9 meses de superávit fiscal, a costa de un fuerte recorte del gasto social y un aumento de la pobreza al 52,9% en el primer semestre, el máximo récord en 20 años.

En ese marco, Caputo fue recibido el jueves durante 30 minutos por Georgieva en la planta baja del edificio 2, donde se realizan parte de los eventos de la cumbre mientras afuera había un espectáculo de danzas africanas y el equipo del ministro aguardaba los resultados.

Luego del encuentro, el primero en tres meses, la jefa del FMI felicitó a Caputo por el premio que le otorgó la revista Latinfinance, aseguró que ve una mejora de los indicadores económicos y señaló que «hay un alineamiento en las prioridades» con la Argentina.

«Tenemos un objetivo que es pensar juntos como un equipo que es lo mejor para la Argentina», se limitó a responder Georgieva.