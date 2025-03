FMI, millones en soja y cepo: los «dólares guardados» que necesita el Gobierno y el futuro del blend

Mientras el Gobierno delinea la letra chica del nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), esta madrugada, el campo hace números y espera nuevas condiciones para liquidar más u$s 5000 millones en acopio y lo que genere la nueva campaña.

En principio, como consecuencia del aporte que podría recibir la Argentina del organismo internacional, tanto desde el sector agroindustrial como entre los especialistas existe consenso en que el «blend», que se instrumentó con la brecha cambiaria en 80%, llegará a su fin.

«Más allá de que se plantee que no va a haber devaluación, parte de la discusión con el FMI, es la política cambiaria hacia adelante», analizó Ricardo Delgado, socio-presidente de Analytica, y explicó que «si la unificación del tipo de cambio, que sería un eufemismo para devaluar, avanza, el blend va a tender a desaparecer».

La medida, que fija el precio del dólar a $1067, con la diferencia entre el dólar blue y el oficial en torno al 3%, resulta insuficiente pero representa una mejora de u$s 24 dólares por tonelada, al liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en CCL.

Ante un mayor alivio monetario, el sector espera mejores condiciones para liberar los saldos de la campaña 23/24 y comenzar a fijar precio para el producto de la nueva cosecha, que promete u$s 23.825 millones, claves para la reconstrucción de reservas del Banco Central (BCRA).

Hasta ahora, el bajo efecto de la reducción temporal de retenciones hizo que el nivel de acopio de granos se coloque en nivel más alto para febrero desde 2021, y el segundo más elevado en la última década.

La doble cara del blend

El esquema 80/20, aunque no aporta significativa competitividad al precio de las exportaciones, se convirtió en un arma de doble filo ya que reduce el ingreso de divisas al Banco Central (BCRA), pero resultó clave para sumar liquidez y sostener en equilibrio de los dólares paralelos.

Desde la asunción de Milei hasta febrero de 2025, el Central adquirió más de u$s 25.171 millones, sin embargo, las reservas sólo se incrementaron u$s 6908 millones, incluso en el primer bimestre del año se perdieron u$s 1600 millones, entre otros factores, por el pago de importaciones y la participación oficial en el mercado financiero.

«Parece bastante difícil acumular reservas con un tipo de cambio que va como mínimo a contramano de lo que viene pasando con las monedas de la región en los últimos meses», reflexionó Delgado.

«Más allá de que la liquidación de febrero fue buena comparativamente, todavía no se vio con fuerza el impacto de la reducción de los DEx en el ingreso de dólares», indicó Javier Preciado Patiño ex secretario de Mercados Agropecuarios.

Asimismo, marcó que el alivio fiscal que recayó sobre el complejo sojero, principalmente, significó una resignación de u$s 100 millones en la recaudación oficial.

Retenciones: Menos es más

A poco más de cinco semanas de reglamentada la rebaja temporal de los derechos de exportación, se observó una mayor actividad en la operatoria de granos, particularmente por soja disponible y se notó un aumento en la proporción de contratos a precio, señaló Eugenio Irazuegui, responsable de Research de Enrique R. Zeni y Cia.

La medida trajo consigo una mejora en las capacidades de pago por parte de la exportación y la industria aceitera, lo que repercutió positivamente en los precios locales, particularmente en el mercado de soja ya que la reducción fue de 7 puntos porcentuales en el poroto y de 6,5 para subproductos.

«De todas maneras – según Irazuegui-, la incertidumbre productiva respecto a la cosecha gruesa (fundamentalmente en las semanas previas a la recomposición hídrica) ha condicionado la dinámica de las operaciones de la nueva campaña».

En este caso, por soja 24/25 sólo se han comprometido unas 6,30 millones de toneladas (Mt) y 1,90 Mt cuentan con precio en firme. «Esto da cuenta de un pricing de apenas el 4% en base a la producción nacional proyectada», precisó.

Según las estimaciones de la Bolsa de Rosario, hasta fines de febrero, la cantidad de grano sin precio fijo asciende a u$s 5500 millones a partir de 12,24 tn de soja (u$s 3.684 millones) y 9,23 tn de maíz (u$s 1.793 millones).

En tanto que las toneladas anticipadas de maíz y soja relativas a la oferta proyectada son las más bajas en ambos casos en los últimos 9 años y la distancia respecto al promedio es de 7 puntos porcentuales.

«El curso de las definiciones de la política arancelaria adoptada por el gobierno estadounidense, junto a las repercusiones que esto genera en el resto de las economías que comercian con EE.UU, inyectan una volatilidad extra en los mercados bursátiles, incluyendo las commodities agrícolas», marcó Irazuegui.

A esto, sumó el ingreso de soja proveniente de un «cosechón» de Brasil que aumenta el cronograma de embarques desde los principales puertos de exportación, teniendo como principal destino a China.

Frente a un contexto internacional desalentador, el mercado sigue preguntándose qué cambiará en la política cambiaria/monetaria a partir del nuevo entendimiento con el FMI. Por su parte, Luis Caputo afirmó ante empresarios e inversores que «no pasará nada» pero no precisó si se mantendrá el crawling peg de 1% ni hizo referencia al futuro del dólar blend.

Entre los incentivos de máxima, el campo apunta al levantamiento del cepo que prometió el presidente Javier Milei en caso de conseguir u$s 11.000 millones del Fondo. Sin embargo, los analistas económicos, mueven hacia adelante este paso por el impacto de una posible devaluación.

En este sentido, Delgado sostuvo que si se mantiene el tipo de cambio sacar el esquema 80/20 puede empeorar las condiciones, por eso, aclaró que «resulta extraño un acuerdo con el FMI sin devaluación».

«Muy probablemente el acuerdo venga con la eliminación o al menos la reducción gradual del 20 al 10 por ciento del dólar blend, hasta llevarlo a cero», agregó Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía. «Todas las reviews del FMI lo marcaban como un punto a modificar», marcó.

Aunque el ministro de Economía aseguró que la rebaja de retenciones caducará en junio, si no se genera un salto en el tipo de cambio que amplíe el precio de las exportaciones, para dinamizar la liquidación se especula con un nuevo ajuste en los derechos de exportación.

Según Preciado Patiño, la ventana que abrió Economía fue muy amplia incluso «para que el impacto sea mayor», opinó que se podrían haber esperado hasta el inicio de la nueva campaña y «achicar la venta de mediados de marzo hasta mediados de junio».

Por otro lado, Federico Bernini, economista e investigador en IIEP-UBA ató un nuevo beneficio fiscal a la consolidación de los resultados fiscales y estimó que, hacia adelante, empezarían gradualmente a bajar retenciones a algunas exportaciones industriales o de alimentos para consumo «sin impacto fiscal relevante».