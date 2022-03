FMI: «Nada por festejar, pero sí valorar el arribo a acuerdos», sostuvo Fernández Patri

Compartir

Con 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri (FDT) señaló que previamente se llevó a cabo una tarea conjunta entre las comisiones de Finanzas y Presupuesto, con la presencia de ministros de la Nación y el presidente del Banco Central, quienes expusieron los argumentos del acuerdo, con la participación de gobernadores de provincias, representantes de gremios, “se pudieron escuchar voces representativas tanto del ámbito público como privado y eso hizo que se pudiera llegar el miércoles a la noche con un único dictamen, luego de 21 versiones que se fueron modificando”.

Señaló que luego llegó la aprobación y adelantó que “ahora este acuerdo pasa a la Cámara de Senadores donde tengo entendido que el lunes arrancan las reuniones de comisión”.

El diputado consideró que “no hay nada por festejar, pero sí valorar el arribo a acuerdos luego de varios cambios y versiones, ya que pudimos cumplir con una ley que nosotros mismos habíamos aprobado en mayo del año pasado, que el presidente envió, para que por primera vez en la historia cualquier acuerdo con el FMI, ya sea de refinanciación de deuda o nuevos créditos, tenga que ser con el aval del pueblo argentino, a través de sus representantes que es el Congreso de la Nación”.

Explicó Fernández Patri que “entendemos que esto fue una de las mejores soluciones posibles, así lo explicaron los gobernadores de distintas provincias por ejemplo Jujuy, Salta, Santa Fe que tienen deuda pública, nosotros debemos valorar que Formosa no la tiene. Pero esas provincias si entráramos en default, también se quedarían sin financiamiento y posibilidad de pagar su deuda pública”.

Advirtió además que por ejemplo Formosa tiene un proceso para que el Acueducto sea financiado por China, “eso también se podría haber complicado si entramos en cesación de pago. Cada provincia va a tener una complicación muy grande, por eso queremos evitarlo” enfatizó.

Enfatizó el diputado que “el FMI reconoció que el programa que se proponía con el stand by a mediados del 2018 fracasó, que los objetivos no se podían lograr, obviamente la pandemia contribuyó con esto. Luego de que se hace cargo Alberto Fernández, el conjunto de situaciones hace que el FMI haya llegado a un acuerdo para salir del stand by, y pasar a un nuevo crédito de facilidades extendidas, donde no se eliminan los subsidios a servicios públicos, no hay reforma laboral ni previsional”.

Finalmente explicó que lo que Argentina logra es “hasta mediados de 2026 el pago de estos 45 mil millones de dólares, son 4 años y medio de gracia, y no estamos pateando la pelota para el próximo gobierno, es la salida posible en este contexto”.

