Fontex confeccionó 145 mil guardapolvos que serán entregados entre alumnos formoseños

Horacio Cosenza, Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que la fábrica FONTEX confeccionó 145 mil guardapolvos que serán destinados a alumnos y docentes de toda la provincia para el inicio del ciclo lectivo 2020.

En ese marco Cosenza destacó la importancia de tal entrega a la cual se le suma un kit escolar, que es de gran ayuda para las familias formoseñas sobre todo en estos tiempos difíciles donde acceder a los materiales necesarios para estudiar no está al alcance de todos.

«Estamos trabajando muy bien este año, ya están todos los productos disponibles para entregarse, ahora que comienzan las clases Fontex ya tiene los guardapolvos para entregar ya que forman parte de los kits escolares que luego van a ser distribuidos en todo el territorio provincial, en ese sentido ya tenemos todo listo, preparado para entregar los guardapolvos con el centro de distribución que está en el Parque Industrial, después ellos van a armar las bolsas con los útiles escolares y van a entregar en todo el territorio. La verdad es que estamos muy bien, hay 750 personas trabajando detrás de este programa, costureras que están distribuidas en todo el territorio provincial, son 17 localidades que están trabajando muy bien y no solo hacen guardapolvos, también crean uniforme del sistema hospitalario, uniformes de policía, un montón de productos que tiene el estado como demanda y hoy gracias a la puesta en marcha de este programa la provincia ya no compra más afuera lo que puede producir con esta fuerza de las costureras en cuanto a la confección», dijo.

Asimismo destacó que «hacemos alrededor de 200 mil guardapolvos al año y ahora nos han solicitado en esta primera etapa 145 mil que son los que van a formar parte de estos kits escolares, ahí tenemos el guardapolvo de nivel inicial que es cuadrillé para los alumnos y los docentes y para el sector primario también para los alumnos y docentes, la idea es tratar de evitar cualquier situación ya que siempre a inicio de año esto de la canasta escolar siempre tiene el tema de los precios, en estos últimos años vinimos padeciendo esta inflación que golpea al bolsillo de todos y la idea desde el gobierno provincial es tratar de paliar esa situación, el gobierno hace muchos años hace esto, pero desde la puesta en marcha del programa Fontex en el año 2011 ya empezó esto, esa vez fueron 10 mil guardapolvos, después fueron 25 mil, 50 mil, 100 mil y hoy estamos superando esa necesidad y a mitad de año a veces nos solicitan nuevos guardapolvos y los confeccionamos ya que son para cubrir sobre todo el centro oeste hacia Ingeniero Juárez porque ahí el guardapolvo se ensucia más, se deteriora más rápido y tratamos de darle una mano a esas familias haciendo estas entregas».

Explicó además que «Fontex trabaja todo el año, ahora estuvo cerrado 15 días que es la licencia que se toma todo el equipo de trabajo que son 25 personas que trabajan para el programa y estas 750 personas que están distribuidas en todo el territorio, hoy estamos con las puertas cerradas pero empezamos a trabajar el 3 de febrero nuevamente».

«A lo largo de todo el año se trabaja guardapolvos para cubrir esa alta demanda, pero paralelo a eso se diversificó la producción y ahí fue que se incorporaron sábanas hospitalarias, toallas, todo lo que son los ambos médicos de diferentes colores, para enfermeros, médicos, diferentes profesionales que circulan en los nosocomios de la provincia y eso descomprimió lo que es la producción de guardapolvos. Paralelo a eso hace dos años ya el Fontex fabrica todo lo que hace a la ropa de seguridad, a la ropa de la Policía provincial, todos los uniformes que se ven en la calle están confeccionados por el Fontex desde aquel que está en la calle, el policía de la esquina hasta aquellos que hacen fuerzas especiales y esto para nosotros es un orgullo porque hace dos o tres años quizás era impensado que manos formoseñas puedan llevar adelante esta confección tan compleja que podría ser la ropa de policía sobre todo de las fuerzas especiales y sin embargo con capacitación, con mucho esfuerzo por parte de las costureras hemos podido lograr eso y acá están los resultados».

Señaló además que hoy en día acceder a un guardapolvo implica un serio gasto para las familias, algo que es evitado gracias a la intervención del estado provincial que los entrega de manera gratuita. «Hay guardapolvos de diferentes marcas, categorías, tipo de telas, hay guardapolvos que si uno tiene un poco de plata puede pagar mil pesos, otros que rondan los $500, eso tiene que ver con el poder adquisitivo de cada familia porque hay guardapolvos que hasta tienen el botón con la bandera de la República Argentina, hay un rango de entre 400 a mil pesos o quizás mas en lo que hacen a los guardapolvos, por lo que esta entrega aporta fuertemente a la canasta escolar para el inicio de clases desde el gobierno provincial hacia las familias».

Para finalizar destacó la paridad que brinda la entrega de guardapolvos ya que todos los alumnos más allá de las diferencias, van con el mismo uniforme. «Esto tiene que ver con que todos estén uniformados para que quizás no se sienta una diferencia de ingresos entre familias y familias, la idea es esta uniformidad y si a eso le agregamos que los guardapolvos están confeccionados en Formosa con manos formoseñas eso también tiene un gran valor», valoró.