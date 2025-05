FONTEX entregó una nueva carga de indumentaria a la Policía de Formosa

En la mañana de este lunes 26 de mayo, el Programa FONTEX concretó la entrega de aproximadamente 5200 prendas confeccionadas por manos formoseñas para el personal de la Policía de la provincia de Formosa.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza recordó que este Programa lleva 15 años de funcionamiento y contiene a 50 cooperativas en todo el territorio provincial, “donde el Gobierno de la provincia ha invertido al primer momento en formación, en capacitación y, por supuesto, en equipamiento de última generación”.

“Tenemos dos robots de corto, bordadoras, máquinas industriales que así lo acreditan y, lo más importante, la mano de obra capacitada y formada en todo el territorio de la provincia”, aseguró.

Por su parte, el subjefe de la Policía, Comisario General, Rubén Mauri, expresó que para la fuerza es “un placer recibir esta importante cantidad de uniformes que serán destinados al personal que cumple funciones en todo el territorio provincial”.

“Con 5.200 unidades estamos bastante cerca de completar porque tenemos una masa de 8.100 hombres en toda la provincia. Así que estamos recibiendo con mucho agrado este aporte que hace el Gobierno de la provincia de Formosa para la Policía. Nos indica que vamos por el buen camino, que el hombre va a estar trabajando de manera más cómoda”, indicó.

Y ahondó: “Nos da un mayor sentido de pertenencia, nos ayuda a servir de una mejor manera, vestir bien un uniforme que está hecho en Formosa por manos de obra formoseñas, porque Gobernador tuvo la visión de crear o de ordenar la creación de este Programa que no solamente implica la participación de muchas cooperativas sino que no atiende sólo la demanda de la Policía sino también de distintas instituciones”.

Asimismo, destacó que esta entrega es totalmente gratuita ya que “el personal policial no abona absolutamente nada” a diferencia de “otros tiempos”, pero, aseveró, “desde la llegada del gobernador Insfrán al Poder Ejecutivo esto ha cambiado notoriamente”.

“La Policía ha tenido un impulso muy grande. Somos una fuerza de seguridad provincial que trabajamos todos los días con la comunidad, al lado de ellos, y tener esta oportunidad hoy de recibir estos uniformes que van a ser de beneficio al personal, la verdad que a nosotros es muy importante y nos da mucha alegría, sinceramente”, manifestó.

Por último, Mauri puso en valor que los cadetes que se están formando para ser oficiales de policía luego de tres años de formación, “también son beneficiados con este tipo de uniformes que también son creados y fabricados por FONTEX”.

“Hay que destacar que desde el momento mismo de su ingreso a la Institución están percibiendo una beca, tienen una obra social, están siendo instruidos por profesores altamente capacitados. O sea, el Gobierno invierte mucho dinero en ese sentido y el uniforme también forma parte de esa formación que los va a convertir el día de mañana en oficiales de policía”, cerró.