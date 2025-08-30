Fontex entregó uniformes a la Policía de la provincia y la UCPIM

El Programa Provincial de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (Fontex) continúa fortaleciendo la producción local y acompañando a las instituciones formoseñas con insumos y uniformes de calidad.

En esta oportunidad, se entregaron a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM) 100 paquetes de gasas hidrófilas tubulares (un kilo, 100% algodón) y 28 mil barbijos tricapa con cordón elástico.

Además, se equipó a la Policía de Seguridad Vial con 350 pantalones azul marino con cintas reflectivas, 500 camisas azul marino con cintas reflectivas, 948 chombas con logo estampado y 500 gorras quepi de fajina con escarapela.

Participaron de la entrega el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, y el director de la Unidad Ejecutora Fontex, Néstor Sosa, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando la industria textil local.

En ese sentido, Cosenza puso de resalto que “el trabajo de manos formoseñas de casi 450 personas, ya que hay involucradas 52 cooperativas y 17 localidades”.

Consideró importante mencionar ello, teniendo en cuenta “el contexto nacional, donde la inflación que el Gobierno nacional dice que no hay, pero que existe, y donde la devaluación está permanentemente presente”.

En cambio, en Formosa, a través de esta política pública, se evidencia el compromiso del Gobierno provincial con la producción textil y la provisión de insumos esenciales para la salud y la seguridad, promoviendo que “se puedan generar ingresos a través de la costura”.