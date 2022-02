Compartir

Como cada año, el Gobierno de Formosa hace entrega de un kit escolar que incluye útiles, guardapolvo y zapatillas a los estudiantes formoseños del nivel inicial y primario. Detrás de eso hay un trabajo denodado desde Fontex, que ya tiene confeccionados alrededor de 150 mil guardapolvos.

Se refirió a esto, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Consenza, quien destacó la labor y puso en valor la decisión política del gobierno provincial para proveer estos elementos de manera gratuita a los estudiantes de todas las Delegaciones Zonales.

En ese orden enfatizó que “es un guardapolvo confeccionado por manos formoseñas”, detallando que en Fontex trabajan 750 comprovincianos nucleados en 52 cooperativas. Por lo que remarcó el número significativo de puestos de trabajo que eso conlleva.

El funcionario detalló que se hará entrega de guardapolvos para nivel inicial, primario y docentes. Además, el kit escolar incluye zapatillas y barbijo social. Respecto al último, explicó que “están cubiertos por una capa de tela superior y en el interior tiene una tela TNT (tela no tejida) de 40 gramos que forman parte de la protección como un barbijo sanitario”.

En ese orden, aclaró que “es un barbijo social que después de unos días lo van a tener que cambiar”, señalando que “la idea es que al inicio de clase cada uno de los estudiantes y docentes del nivel primario y secundario, tengan su barbijo a disposición”.

En cuanto a la fecha de entrega a los puntos de distribución, Cosenza informó que aún no está fijada. No obstante, aseguró que “hay alrededor de 150 mil guardapolvos listos para ser entregados”.

Por otra parte, el responsable del área sostuvo que, durante la pandemia, “se mantuvo en su totalidad, la mano de obra”, sumándose la producción de elementos de bioseguridad; y mencionó los barbijos, cofias, botitas, camisolines y mamelucos para el personal de salud.

También se continúa con la realización de uniformes para los efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa.

Por último, Consenza afirmó que “Fontex tiene equipos de alta tecnología, como ser máquina automática de barbijo y otras que acompañan a la demanda”, poniendo en valor “a las personas que manejan estos equipos”.

“Esto permite cumplir en tiempo y forma con la entrega de productos, con la calidad que se merecen los ciudadanos”, finalizó.

