FONTEX tiene todo listo para entregar guardapolvos para el ciclo lectivo 2023

Cada año, el Gobierno de Formosa entrega gratuitamente un kit escolar que incluye útiles, guardapolvo y zapatillas a los estudiantes formoseños del nivel inicial y primario, de todas las instituciones educativas del territorio provincial.

Este trabajo es realizado por las más de 50 cooperativas que integran el Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (FONTEX).

En este sentido, desde FONTEX confirmaron que ya tienen confeccionados alrededor de 150 mil guardapolvos disponibles para cuando el centro de logística y distribución lo requiera.

De este modo, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, valoró el arduo trabajo de las personas para lograr ya tener lista la entrega correspondiente al ciclo lectivo 2023.

Señaló que, esto no solo incluye pintorcitos para el nivel inicial y guardapolvos para primaria, sino también los que son destinados a los docentes.

Además, a esto se le suma la zapatilla para cada uno, que se fabrica en Formosa y el kit de útiles escolares, subrayó.

Recordó que FONTEX empezó, hace aproximadamente once años, con la confección de tan solo diez mil guardapolvos.

Pero luego, a medida que iba creciendo en la cantidad de gente y cooperativas que se fueron formando, “llegamos a completar la cantidad de aproximadamente de 130 mil a 150 mil guardapolvos, que es lo que se entrega año a año de manera gratuita a niños, jóvenes y docentes”, destacó.

Asimismo, resaltó que todo se realiza con 100% de mano de obra local, dando trabajo a alrededor de 700 a 750 personas en todo el interior provincial, teniendo en cuenta que participan 17 localidades.

Precisó que actualmente son 52 las cooperativas que están integradas al programa y que confeccionan no solamente guardapolvos, sino también uniforme para la Policía, sábanas hospitalarias, ambos médicos y todos aquellos insumos que requiera la provincia.

En esta línea, Zulma Ríos, responsable del taller de FONTEX, ubicado en barrio Antenor Gauna, precisó que actualmente integran esa cooperativa seis costureras, más las que hacen terminaciones con planchado.

Recordó que comenzó cociendo en su living, con dos máquinas, “luego me visitaron desde FONTEX y me ayudaron a hacer el local, otorgándome nuevas y más maquinas”.

Expuso que desde este taller ellas “entregan producción de guardapolvos, sábanas, ambos, cofias, uniforme policial”.

A su vez, resaltó que cada trabajadora “está muy agradecida por el trabajo porque ha cambiado su economía familiar, siendo un ingreso muy importante” y añadió que “el programa FONTEX permite que, una vez cumplida con la producción pedida, realicemos trabajos particulares en el tiempo libre que nos quede”.

Relacionado