For Ever con Matías Romero de titular empató con Güemes y conservó el invicto

En un partido muy intenso pero que careció de situaciones de peligro, For Ever y Güemes igualaron sin abrir el marcador en el Juan Alberto García. El próximo compromiso del “Negro” será el sábado en Villa Soldati ante Deportivo Riestra.

El primer tiempo encontró a For Ever de mayor a menor, comenzó con presión alta y buscando ser agresivo por las bandas. Allende y Lucas Fernández buscaron generar ofensivamente en el equipo de Cravero. Además, Romero y Garnerone aportaron mucha movilidad y con el sacrificio de siempre aportaron para que el equipo salga.

Con el correr de los minutos, el equipo chaqueño se enamoró de buscar la segunda pelota, lo buscó constantemente a Romero y dividió siempre la bola. Güemes comenzó a ganar esa segunda pelota, Jerez Silva fue eje en mitad de cancha y con Salto y Melivillo por las bandas empezó a tener posesión pero sin generar mayores situaciones de peligro sobre el arco de Canuto, más allá de un remate de Melivillo que se fue por arriba del travesaño.

For Ever tuvo pocos momentos de lucidez con el balón, fue intenso y tuvo presión, pero le costó generarle peligro a Papaleo. La más clara estuvo en los pies de Gaggi, tras una buena jugada colectiva, Garnerone cedió para el volante por derecha que le pegó cruzado y Papaleo -enorme- logró rechazar el peligro.

El final de la primera mitad encontró a Güemes mejor parado y con posesión, pero sin generarle peligro a un Canuto que tuvo muy poco trabajo en los primeros 45 minutos. Así se fueron al descanso, con promesa de mejor juego y con un cero muy grande para ambos equipos.

En el complemento la tónica no cambió, las modificaciones en ambos equipos intentaron darle frescura de mitad de cancha para adelante, pero ese empuje inicial se fue desvaneciendo.

For Ever intentó con Enzo Bruno mayor asociación entre los mediocampistas, además Luciano Giménez y Trecco buscaron ser más punzantes de mitad de cancha para adelante, pero más allá de las intenciones careció de ideas para generarle peligro a Papaleo. La más clara fue de otro ingresado, Marcos Giménez, y cerró justo Aleo.

Güemes metió a Assenato y a Benega para darle frescura por las bandas al equipo y equilibró las acciones. Pero tampoco tuvo muchas ideas para lastimar.

Sobre el cierre, llegaron las situaciones. Primero fue Kevin Retamar que con una pirueta extraña pudo vulnerar a Canuto, pero el caño derecho del “1” salvó la valla del equipo chaqueño. En la réplica, lo tuvo Valdez, pero su chilena encontró bien parado a Papaleo que despejó el peligro.

El final encontró a los aplausos del público reconociendo el esfuerzo de For Ever, pero no pudieron salir del empate.

