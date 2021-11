For Ever: con un «canuto» gigante, el «negro» se metió en semis

Compartir

For Ever mereció ganar en los 90 minutos ante Cipolletti, pero terminó 0-0 y debió ir a los penales. Allí se hizo gigante el exarquero de Sportivo Patria, Gastón Canuto, que tapó dos, y el «Negro» ganó 4-3 para llegar a semifinales. 1500 hinchas acompañaron al elenco chaqueño. Ahora, ante Racing de Córdoba. Fueron titulares los formoseños Pablo Cuevas y Matías Romero.

For Ever fue el gran protagonista del partido y a pesar de no poder sacar diferencia en los 90 minutos (0-0), los penales le dieron el triunfo al equipo de Cravero (4-3). El elenco chaqueño fue superior a Cipolletti de Río Negro durante todo el partido y a pesar de sufrir sobre el final, el elenco chaqueño venció por penales al elenco de Raggio en el juego disputado este domingo por los cuartos de final del Reducido del torneo Federal “A” de fútbol.

Canuto se disfrazó de héroe y el último penal convertido por Osurak desató la euforia de los más de mil hinchas que dijeron presentes en el “Antonio Candini” de Río Cuarto. Cristian Ibarra fue el mejor jugador de la cancha. Ahora enfrentará a Racing de Córdoba en sede a definir por las semifinales de la competencia. La otra “semi”, salteña: Gimnasia y Tiro vs Central Norte.

Síntesis

CIPOLLETTI 0 (3): Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra, Ezequiel Ávila; Lucas Mellado y Brian Meza; Fernando Pettinerolli, Franco Amarfil y Nicolás Trecco; Juan Pablo Zarate. DT: Gustavo Raggio.

FOR EVER 0 (4): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST Damián Jara x Fernando Pettinerolli (C), ST Maximiliano López x Franco Amarfil (C), 12ST Lucas Jofré x Enzo Bruno (FE), 12ST Leandro Allende x Marcos Giménez (FE), 27ST Cristian Taborda x Nicolas Trecco (C), 33ST Gonzalo Alarcón x Oscar Gómez (FE), 33ST Marcos Fissore x Pablo Cuevas (FE), 36ST Matías Carrera x Boris Magnago (C), 36ST Maximiliano Osurak x Cristian Ibarra (FE).

Definición por penales: En For Ever convirtieron Emanuel Díaz, Leandro Allende, Matías Romero y Maximiliano Osurak. Erró Yair Marín. En Cipolletti convirtieron Cristian Taborda, Brian Meza y Manuel Berra. G. Canuto (FE), contuvo los remates de Juan Pablo Zarate y Lucas Mellado.

Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce. Cuarto: Mauricio Martín (todos de Tucumán). Estadio. “Antonio Candini”, de Estudiantes de Río Cuarto.

