For Ever: Cuevas y Romero se perfilan como titulares ante Crucero del Norte

For Ever hizo fútbol y Cravero dispuso cuatro variantes. Dos de ellas obligadas ya que Fissore se lesionó y “Gomito” Gómez llegó a las cinco amarillas. El “Negro” visita este sábado, a las 15, a Crucero del Norte por la fecha 10.

Se van develando las incógnitas en For Ever. El plantel hizo fútbol este miércoles por la tarde en el predio de Quinta Zurano y allí Cravero paró un 11 pensando en el choque del sábado ante Crucero en Garupá (10ª fecha del Federal “A”).

En total fueron cuatro las variantes en relación al 2-2 con Unión de Sunchales. Hubo dos malas noticias ya que Marcos Fissore arrastra una sobrecarga. El primer zaguero central verá este jueves por la mañana al doctor Alejandro Córdoba y allí se determinará si se tiene que hacer estudios, con lo cual es casi un hecho que se perderá el choque del sábado. Además, se confirmó que Oscar “Gomito” Gómez acumuló su quinta tarjeta amarilla con lo cual tampoco podrá estar en Misiones. Por ellos ingresarán David Valdez y Gonzalo Alarcón, respectivamente.

Además, habrá dos regresos en la banda izquierda ya que, al igual que ante Defensores en Villa Ramallo, serán titulares Mauricio Ruiz y Leandro Allende por César More y Ricardo Acosta.

Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Mauricio Ruiz; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero es el 11 que se perfila para saltar a la cancha en el “Andrés Guacurarí”.

For Ever volvió a entrenar este jueves en Zurano. Y el viernes se moverá también por la mañana pero en el “Juan Alberto García” y por la siesta viajará a Posadas. El “Negro” marcha tercero en el grupo, a cuatro puntos de la cima.

