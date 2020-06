For Ever y Sarmiento empiezan a armar sus planteles para el segundo semestre

Compartir

AFA dio el “ok” y ya se hizo oficial: el libro de pases se abrirá desde el 1 de julio. Así, For Ever y Sarmiento ya saben que deberán rearmarse para el segundo semestre del año, donde si todo va bien retornará el fútbol pos pandemia y los dos tendrán chances de pegar el salto a la Primera Nacional desde un Reducido del cual todavía no hay mayores precisiones.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes, mediante su boletín 5773, que serán autorizadas tanto las transferencias a “nivel local” como las “internacionales” vía TMS, por lo que antes del reinicio de la actividad habrá mercado de pases.

En el “Negro” se termina el vínculo a mitad de año con prácticamente todo el equipo titular: Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres, Juan Manuel Ferreyra, Milton Zárate, Ignacio Ruano, Diego Magno y Julio Cáceres, entre otros que por ahí no venían siendo titulares pero que habían sumado minutos en la temporada como Humberto Vega, Claudio Verino, Lucas Mellado, Guido Rancéz, Maximiliano Rodríguez, Gaspar Triverio y Matías Romero. Asimismo, la dirigencia deberá definir en los próximos días quién será el nuevo entrenador, teniendo en cuenta que tras la última fecha disputada el 15 de marzo (0-0 ante Defensores de Villa Ramallo) fue despedido el DT Norberto Acosta. De acuerdo a quién sea el nuevo entrenador, y naturalmente al presupuesto, los directivos empezarán a armar el próximo plantel.

En Sarmiento, de los habituales titulares del equipo de Raúl Valdez a tres jugadores se le vence el contrato el 30 de junio: Pablo Cuevas, Sebastián Hernández y Sergio Sagarzazu. Además, también se terminan los vínculos con Nicolás Caprio, Mauricio Campolongo, Federico León, Mikhail Colombo, Gustavo Mbombaj, Alexis Bulgarelli y Maximiliano Gauto. La dirigencia a través del vice primero Mario De Lucchi ya dejó en claro que el panorama económico está lejos de ser el ideal, con lo cual habrá que ver cómo se arma Sarmiento para tratar de pelear por un ascenso que estuvo muy cerca en mayo del año pasado con la derrota ante Estudiantes en Río Cuarto.

En concordancia con esta resolución, los clubes que decidan participar del “nuevo torneo” Regional Amateur (siempre en el caso de que se pueda disputar), van a poder presentar una nueva lista de buena fe. Hay seis equipos chaqueños que podrán jugar el certamen: Fontana, Villa Alvear, Resistencia Central, Falucho de San Martín, Libertad de Charata y Sportivo Pampa de Pampa del Infierno, los cuales habían clasificado a la segunda fase antes de que se “pare” el campeonato.