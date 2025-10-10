For Ever y una baja muy sensible: El formoseño Romero no estará ante Atlanta

El goleador tuvo una sobrecarga muscular y no viaja. El plantel parte este viernes a la siesta en avión El juego decisivo ante el “Bohemio” será el sábado a las 13. El “Negro está obligado a ganar en los 90 minutos.

Muy mala noticia para For Ever. En la previa de un partido trascendental se quedó sin su goleador ya que Matías Romero tuvo una sobrecarga muscular y se perderá el juego de este sábado, a las 13, ante Atlanta, por la primera fase del Reducido de la Primera Nacional de fútbol.

El “Mono” sintió una molestia en el entrenamiento del miércoles y pensó que se iba a recuperar, pero en la práctica de fútbol de este jueves por la mañana los dolores fueron más intensos y se supo que tiene una sobrecarga muscular en la pierna izquierda. De esta manera, no será parte de la delegación que este viernes, a las 16, partirá en avión hacia Buenos Aires de cara al compromiso sabatino.

En el ensayo de este jueves, el DT Ricardo Pancaldo colocó a Imanol Enríquez como centrodelantero en lugar del “Mono” Romero. El marplatense volvió a jugar el domingo después de siete semanas (dejó atrás un desgarro): ingresó a los 29 minutos del complemento y marcó el gol con el que For Ever igualó 1-1 ante Morón. Será la única variante tomando como referencia el equipo que viene de jugar ante el “Gallito”.

Gastón Canuto; Mauricio Rosales, David Valdez, Mathias Silvera y Alan Luque; Santiago Valenzuela, Santiago Úbeda, Maximiliano Romero y Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez es el 11 que se perfila para saltar a la cancha en Villa Crespo.

CÓMO SE DEFINE

For Ever está obligado a ganar en los 90 minutos si quiere clasificar a los cuartos de final del Reducido. El “negro” tiene desventaja deportiva en la serie, que es a único partido y en la cancha de Atlanta (el mejor clasificado). Un empate pondrá al “bohemio” en la siguiente etapa del certamen y concluirá la temporada de For Ever.

En caso de llegar a cuartos de final, For Ever seguirá con desventaja deportiva con el rival que le toque, aunque allí los partidos ya serán ida y vuelta (primero en Resistencia).