«ForModa» se posiciona como el evento más importante de la región y marca la agenda turística de la ciudad

Durante la noche del domingo, en un Paseo de las Aves engalanado para la ocasión y con un imponente marco de público, se desarrolló la segunda edición del “ForModa”, evento organizado por la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina que, por el marcado interés que genera al sector, ya se ha convertido en el más importante del NEA, instalándose al mismo tiempo en la agenda turística de la ciudad.

Estuvieron presente el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la concejal justicialista, Elena García; la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; la reconocida asesora de moda, Matilda Blanco; funcionarios municipales; prestigiosos diseñadores locales y de otros provincias; emprendedores, casas de moda y modelos.

Cabe destacar que uno de los objetivos de ForModa es que el sector privado y emprendedores de la rama del diseño, confección, moda, maquillaje, accesorios y fotografía, sigan creciendo ya que es una fuente de trabajo para las familias que conforman este rubro de la economía.

Además, hubo una pasada especial por la prevención del cáncer de mama, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de comenzar octubre, el mes de la concientización y prevención del cáncer de mama. A esto respondió la pasada especial de remeras rosas para que todos recuerden este lema tan importante que salva vidas “TOCATE”.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Con estos eventos se busca dar apoyo a los emprendedores, diseñadores y modelos de Formosa y de la región, mostrando lo que son capaces de producir en el ámbito del diseño. Ya que fue marcado el interés de la gente en la primera edición, para esta ocasión hemos elegido el Paseo de las Aves, un espacio más amplio para recibir una mayor convocatoria”.

Del mismo modo, Paula Cattáneo manifestó: “Estamos felices de poder acompañar a este sector de los diseñadores y diseñadoras, visibilizando cada uno de sus trabajos. El objetivo es llevar adelante este tipo de eventos al inicio de cada temporada y realizar capacitaciones para las y los diseñadores para potenciar el crecimiento en la región”.

Por su parte, Matilda Blanco, invitada especial del evento, indicó: “Estoy feliz de estar en Formosa, un lugar en el que no había estado nunca. Tuve un hermoso recibimiento, me saqué un montón de fotos con la gente y conocí a las y los diseñadores. Es muy importante la realización de este tipo de eventos para descubrir nuevos talentos”.

Más tarde, haciendo referencia exclusivamente a la moda, señaló: “Veremos que las ganas de divertirse y pasarla bien de la gente se traduce en el color vibrante, brilloso y fuerte de las prendas”.

“Estoy recorriendo el país con diferentes charlas para brindar apoyo a las mujeres emprendedoras y promover el empoderamiento femenino a través de la imagen, manifestándoles a las mujeres todo lo que pueden hacer por sí mismas, aconsejándoles que no se detengan y que no tengan en cuenta la mirada del otro”, concluyó Matilda Blanco.

