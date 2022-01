Formosa adhirió al nuevo protocolo de aislamiento para contactos estrechos

Compartir

Desde este miércoles 12, la provincia de Formosa adhirió al nuevo protocolo de aislamiento determinado por el Ministerio de Salud de la Nación, para quienes sean contactos estrechos de un caso confirmado de coronavirus que cuenten con el esquema de vacunación completo, con la dosis de refuerzo y asintomáticos.

Se trata de la resolución N°73 firmada por el ministro de Desarrollo Humano Aníbal Francisco Gómez, que adhiere a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación con nuevos criterios de actuación para el aislamiento de contactos estrechos de la infección por SARS-COV-2.

Criterios

En el caso de los contactos estrechos asintomáticos que cuenten con la dosis de refuerzo con más de 14 días de aplicada, se les eximirá de aislamiento preventivo, pero deberán cumplir con los cuidados sanitarios de manera estricta (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados). También, deberán evitar concurrir a eventos sociales o masivos y realizar automonitoreo de síntomas diario.

Por otra parte, a los contactos estrechos asintomáticos con esquema inicial de vacunación completo (menos de cinco meses de completado el esquema) o que hayan tenido la afección en los últimos 90 días, se eximirá de aislamiento preventivo, pero deberán realizarse un test de diagnóstico al quinto día.

También, deberán cumplir con los cuidados de manera estricta, evitar concurrir a eventos sociales o masivos y automonitoreo de síntomas a diario.

Sin embargo, los contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto deberán realizar diez días de aislamiento preventivo obligatorio desde el momento del último contacto con un caso confirmado.

Para recordar, se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

También, a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Adicionalmente son contactos estrechos en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada, toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19, como también toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).

Contacto estrecho

en personal de salud

Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera); tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.); tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos) y finalmente aquellas que permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento.

La definición también abarca a los contactos estrechos en un avión o bus, definiendo a “Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor y la tripulación que haya tenido contacto con casos confirmados de COVID-19 que hayan comenzado los síntomas o hayan sido confirmados dentro de las 48hs. posteriores al vuelo”.

Casos positivos

La resolución ratifica que las personas asintomáticas o con cuadro sintomático leve pueden hacer el aislamiento en su domicilio. En el caso que estas condiciones no se den, se recomienda que lo hagan en un Centro de Alojamiento Sanitario (CAS) y si el cuadro es moderado o grave, se recomienda la internación en un hospital.

Por otra parte, el tiempo de aislamiento para casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto es de diez días desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

Para los diagnósticos confirmados con esquema de vacunación completo, con menos de cinco meses de completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo, el aislamiento será de siete días desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más tres días de cuidados especiales.

En esta circunstancia, no podrán concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, y siempre utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón de manera permanente, tanto en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas. Además, deberán mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua y extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo.

A todos los casos confirmados se les inhabilitará el Pase Sanitario por 10 días para concurrir a eventos masivos u otras actividades consideradas de mayor riesgo.

Bibolini

El médico infectólogo e integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el doctor Julián Bibolini, recordó que una persona es considerada contacto estrecho cuando estuvo en contacto con un caso positivo sin protección y por más de 15 minutos.

En este punto, aclaró: “Si ambos tenían barbijo y se encontraban al aire libre, no es considerado contacto estrecho”.

Además, remarcó que la situación epidemiológica actual no es la misma que la de hace una año, en donde “la cantidad de personas vacunadas era menor y la variante que circulaba no es la misma que la actual”.

En este último punto, manifestó: “La de ahora es más transmisible, pero menos agresiva, según los datos que tenemos hasta ahora aportados por otros países como Sudáfrica o Inglaterra y de la provincia de Córdoba de nuestro país.

