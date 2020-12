Formosa aguarda con expectativas la reglamentación de la Ley de Góndolas

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a la Ley de Góndolas y su reglamentación; y además, brindó detalles sobre el Plan de Reactivación Financiera destinado para las micro y pequeñas empresas al igual que las cooperativas, marcando que la particularidad del programa es que el otorgamiento de créditos directos se realiza a través del Gobierno nacional y no por medio de los bancos.

También, dio a conocer el cronograma de entrega de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en las sucursales del Banco Formosa en la ciudad de capital; y el operativo especial que se realiza en el interior, en aquellas localidades que no cuentan con una sucursal bancaria.

Este domingo 13 de diciembre, al participar de la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el funcionario indicó que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, confirmó que durante esta semana se estaría terminando “la reglamentación de la Ley de Góndolas”, para su posterior publicación en el Boletín Oficial.

Sobre ello, apuntó el ministro “esa es la parte difícil de la Ley” teniendo en cuenta que “ya aparecieron voces que no están de acuerdo con su implementación, que son evidentemente las grandes cadenas”.

Sin embargo, aseguró convencido que “es una norma que genera un espacio tremendo y estratégico en las góndolas de los supermercados a distintas marcas menores del mercado; al igual que a las PyMEs y la economía social. Y a su vez, termina con la idea de que una sola fábrica de una marca ocupa, fundamentalmente, todas las góndolas de los supermercados”.

Y anticipó que Formosa esperará su reglamentación, remarcando que la normativa “será muy beneficiosa tanto para los usuarios como para los productores de alimentos”.

Plan de Reactivación Financiera

El siguiente tema que desarrolló el doctor Ibáñez fue la puesta en marcha del Plan de Reactivación Financiera por parte del ministro Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación, quien conjuntamente con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, anunciaron créditos directos, pero que la particularidad es que los otorgará el Gobierno y no los bancos.

En ese sentido, puso en valor tal decisión al contextualizar que para “las micro y pequeñas empresas al igual que las cooperativas es muy difícil que puedan acceder a todos los requisitos que actualmente tienen que cumplir en los bancos. Entonces, estos créditos directos como se los denominó, son para inversión productiva destinados a ellos”.

Cada proyecto tiene un techo de 15 millones de pesos y un plazo de hasta siete años para reintegrar capital e intereses. Está dirigido fundamentalmente a empresas unipersonales, cooperativas, sociedades anónimas, SRL u otras organizaciones que desarrollen proyectos de inversión productiva con un mínimo de 12 meses de ventas comprobables; quedando exceptuadas todas aquellas que están inscriptas en el Régimen del monotributo.

Y otra cuestión importante es que destina un cupo del 20% para las empresas lideradas o de propiedad de mujeres.

Requisitos

En cuanto a los requisitos, ser una empresa que cuente con un mínimo de 12 meses de ventas comprobables, que se encuentren en uno de los siguientes sectores de actividad que son muy amplios como industria, servicios, petróleo, metal-mecánica, textil, calzado, autopartista, entre otras, inclusive este punto se aclaró en el lanzamiento del Plan que “cuando se dice industria entrarían prácticamente todas las empresas”.

Los interesados en obtener las líneas de créditos y toda la información del programa, en primer lugar podrán ingresar a la plataforma TAD: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva

En segundo lugar, se debe buscar el trámite llamado: FONDEP – Financiamiento a MiPyME – REACTIVACIÓN PRODUCTIVA. A continuación se debe completar el formulario y adjuntar toda la documentación requerida en las bases y condiciones, entre las que se incluye el Plan de Inversión y la declaración jurada ambiental y social.

Por último, una vez completado el formulario, el interesado obtendrá un número de expediente con el que podrá consultar desde TAD el estado de avance de su trámite.

Cronograma de entrega

de la Tarjeta Alimentar

Por otro lado, el titular de la cartera económica comunicó que esta semana continúa con la entrega de la Tarjeta Alimentar en las sucursales del Banco de Formosa.

El cronograma dispuesto es el siguiente: este lunes 14 será para los beneficiarios y beneficiarias cuyos Documento Nacional de Identidad terminen en 6; el martes 15, será el turno del número 7; el miércoles 16, terminados en 8; y finalizará el jueves 17 con el número 9.

Se fijó un horario exclusivo únicamente para la entrega de las tarjetas magnéticas de 12 a 16 horas.

