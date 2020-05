Expectativa ante créditos que lanzará Nación para la compra de motocicletas

Compartir

Linkedin Print

Fredy Vera, propietario de Vera Motos, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se encuentra trabajando el sector luego de que se flexibilizara su actividad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Asimismo, contó que participó de una reunión con funcionarios nacionales donde para desalentar el uso del transporte urbano y evitar así contagios por el COVID-19, se está analizando un plan de financiamiento para la compra de motocicletas a precios accesibles. Aseguró que esto tiene buen rumbo y aguardan novedades de nación sobre cómo será implementado.

“Nosotros estamos bien, se ha empezado a trabajar, no en los niveles que veníamos haciéndolo pero abrir las puertas ya es un avance muy importante y en ese sentido nosotros empezamos mejorando la situación que se tuvo casi por 50 días donde tuvimos cerrado el negocio”, dijo.

“En estos días se han registrado operaciones, tenemos por suerte un mercado y una clientela que sigue puntualmente a Vera Motos y estamos por supuesto esperando a ver cómo esto impacta en nuestro status sanitario para hablar con el gobierno y volver a los horarios normales de atención al público porque ahora tenemos la atención de 14 a 20 horas y cuesta un poco acostumbrar a la gente que circule en esos horarios como para venir a hacer sus compras”, dijo.

“La gente sale más a la tarde, por ahí en el invierno un poquito más temprano porque oscurece más rápido, pero las 17 horas es el horario promedio donde la gente empieza a circular. Antes de reclamar por ahí debemos transitar este camino, lo más importante es mantener la salubridad y por eso hay una gran compromiso y una gran conciencia de todos los comerciantes en poner todas las cosas que hay que poner como seguridad para que no existan contagios con nuestra gente, eso de alguna manera es un llamado a todos los comerciantes que si bien estamos abriendo no debemos relajarnos y debemos poner todos los elementos sanitarios para que no ocurra nada en nuestros negocios”, señaló.

Respecto a si el valor de las motocicletas subirá, teniendo en cuenta que muchas de ellas son a valor dólar y la moneda estadounidense sigue teniendo subas diarias. “Nos tenemos que quedar tranquilos porque hablando con los dueños de las terminales ellos hacen una proyección a futuro de que las motos van a aumentar pero de acuerdo al dólar oficial, si el dólar oficial tiene un aumento del 5%, eso más o menos va a ir acompañado y está muy bueno que eso ocurra porque sabemos cuando hay especulación o una corrida del dólar descontrolada, lo que tenemos nosotros es menos ventas porque la gente cada vez puede comprar menos porque el poder adquisitivo se le viene para abajo”.

Línea de crédito

Asimismo contó que mantuvo junto a otros empresarios una reunión con funcionarios de Nación donde buscan lanzar un paquete millonario de créditos para comprar motocicletas en extensas cuotas y a tasa accesible.

“La semana pasado tuvimos una reunión con funcionarios nacionales, puntualmente con Ariel Schale que es Secretario de Comercio de la Nación donde mostramos las virtudes de las motos y qué pasaba en el mundo porque se han inclinado muchísimo por las motos tratando de evitar por ahí el transporte público, nosotros pusimos sobre la mesa todo lo que es el sector de las motos en toda su estructura y también lo que necesitamos que son las líneas de crédito para que la gente pueda acceder a las motos, él ya estaba convencido de que la moto era el vehículo que de alguna manera iba a suplir en gran parte al transporte público y esta semana ya anunció que va a haber un paquete de dinero millonario para ser utilizado en distintos créditos para la adquisitivo de motos”, explicó.

“Se habla de un 17% de interés anual que para estos tiempos es espectacular ya que no lo tenemos y hace rato lo venimos reclamando, esperamos la puesta en marcha. En ese sentido fuimos también muy claros nosotros en decir que si esta línea de crédito viene a través del banco nación por ahí se hace dificultoso su ingreso por la estructura del banco y la burocracia que lo caracteriza, es por eso que por ahí le dijimos que hable con los bancos provinciales que son quizás más agiles, que tienen una gestión diferente y en ese sentido también avisé a las autoridades del Banco Formosa en este caso a que estén atentos para este sistema porque como concesionarios queremos vender y la gente seguramente se va a agolpar para pedir los créditos y los bancos también deben estar preparados”, finalizó.