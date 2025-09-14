Formosa: ANSES despidió a una empleada por fraude previsional y deberá devolver $ 539 millones

Una investigación interna que se extendió durante varios años reveló un escandaloso esquema de jubilaciones irregulares en la oficina de ANSES en Clorinda, Formosa.

Una investigación interna que se extendió durante varios años reveló un escandaloso esquema de jubilaciones irregulares en la oficina de ANSES en Clorinda, Formosa. El caso derivó en el despido con causa de la agente Mercedes Noemí Aguilar, a quien además se le atribuyó un perjuicio económico al Estado de $ 539.531.086,36, monto que deberá ser restituido.

De acuerdo con el dictamen final, Aguilar participó en maniobras que permitieron que ciudadanos extranjeros —en su mayoría de nacionalidad paraguaya— accedieran a jubilaciones sin reunir los requisitos legales. Para ello, se adulteraban datos en el sistema informático SICAM, se falsificaban domicilios y se acreditaban servicios inexistentes como autónomos.

Una auditoría interna reveló que 255 titulares extranjeros con DNI argentino figuraban en apenas 16 domicilios de Clorinda, entre ellos uno utilizado como gestoría que fue declarado residencia por 78 personas. En la práctica, ninguno de los beneficiarios vivía ni trabajaba en la Argentina durante el período declarado.

La investigación determinó que Aguilar operaba junto a un gestor externo identificado como Augusto Villalba Adorno, quien captaba a los beneficiarios en Paraguay. Incluso, se halló una tarjeta comercial de Villalba que incluía la referencia «Mercedes Anses». Según los testimonios recogidos, Aguilar era la encargada de cargar los datos adulterados en el sistema.

El 1 de septiembre de 2025, ANSES resolvió el sumario iniciado en 2017 con una sanción ejemplar: el despido inmediato de Aguilar y la obligación de devolver el dinero defraudado. El organismo consideró probado que la empleada «intervino en asociación con gestores externos en maniobras fraudulentas que ocasionaron un elevado perjuicio fiscal».