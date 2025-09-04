Formosa: aseguran que se desarticuló a «organización criminal» de contrabando

Con dos allanamientos en los barrios Liborsi y Las Orquídeas de esta ciudad, la Policía provincial desarticuló una banda criminal dedicada al contrabando, secuestró armas de fuego, un millonario cargamento de cigarrillos, equipos de comunicación portátil, teléfonos celulares y contadores de billetes, entre otros objetos; en el marco de un trabajo de investigación que se extendió durante meses y que se desarrolló en forma articulada con la Justicia Federal.

Las medidas judiciales se realizaron en simultáneo el martes último por la tarde en medio de un amplio operativo policial del que participaron policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Grupos Tácticos y de otras dependencias del área capital.

Durante la intervención en el Liborsi, un hombre atropelló a tres policías con una camioneta Toyota Hilux repleta de cigarrillos de contrabando y falleció durante su intento de fuga de un depósito, trayecto en el que chocó contra una muralla, pasó al patio vecino, impactó contra otro paredón y perdió la vida.

Allí el personal médico constató que el chofer no tenía signos vitales; mientras que los uniformados lesionados fueron trasladados en ambulancia del SIPEC hasta el Hospital Central, y posteriormente derivados a un centro de alta complejidad, donde permanecen internados.

Ante la situación, el juez Federal N° 1 de Formosa, Dr. Pablo Fernando Morán, dispuso el resguardo del escenario en el Liborsi por parte de la fuerza provincial y que las diligencias procesales sean llevadas adelante por la Prefectura Naval Formosa.

A todo esto, en el allanamiento en Las Orquídeas un grupo de inadaptados atacó con violencia a los policías, dañó móviles y lesionó a dos efectivos; donde pese a la agresividad los integrantes de la fuerza provincial secuestraron unas 179 cajas de cigarrillos de origen extranjero, sin aval aduanero, armas de fuego, equipos de comunicación portátil, teléfonos celulares, contadores de billetes, dinero, equipo informático, entre otros elementos.

Pesquisa

La investigación sobre el accionar de la organización criminal comenzó hace meses atrás, cuando integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas ubicaron presuntos lugares, donde se acopiaban mercaderías de procedencia ilegal, que serían cargadas en vehículos (la mayoría de ellos con pedidos de secuestro por haber sido hurtadas o robadas en otras Provincias) y transportadas a otras provincias.

En todo este tiempo, se recolectó material probatorio y se estableció que la banda operaba desde un alquiler y un depósito ubicado por la calle Maipú al 4.800 del barrio Liborsi de esta ciudad.

Además, los investigadores detectaron otro domicilio en Las Orquídeas, en el Distrito Cinco, desde donde se acopiaba el contrabando y luego era redistribuido hacia el primer depósito que funcionaba en Liborsi.

La investigación desde el inicio fue articulada en forma conjunta con la Fiscalía Federal N° 1, quien con los elementos probatorios fueron puestos a valoración del Juzgado Federal N° 1, quien libro las medidas judiciales, para ser cumplidas en días y horas inhábiles, concretándose así los allanamientos simultáneos.