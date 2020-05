Formosa autorizó las salidas con niños, caminatas individuales y paseos en bicicleta

Compartir

En la conferencia diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de ayer se informó que están habilitadas las salidas con niños, las caminatas individuales y los paseos en bicicleta.

De acuerdo a lo informado, se podrán realizar caminatas y paseos en bicicletas recreativas (no de carrera) al aire libre y de cercanía, en un radio no mayor de 500 metros al domicilio. El paseo podrá realizarse de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas, manteniendo una distancia lateral de 2 metros y de 10 metros anterior y posterior con otros transeúntes.

Además, los fines de semana quedaron habilitadas las salidas recreativas de cercanía con niños y niñas en el horario de 14 a 18 horas, evitando concentrarse en un mismo espacio, como también el uso de juegos infantiles en plazas y espacios públicos. Es recomendado el uso de barbijo para infantes entre 2 y 6 años, y obligatorio su uso a partir de los 6 años en adelante.

La tercera actividad habilitada en esta flexibilización de la cuarentena en Formosa son las empresas de seguros e inmobiliarias, con turnos previos otorgados de manera no presencial, y en el horario de 14 a 20 horas, cumpliendo con el protocolo sanitario que se pondrá a disposición en la página www.formosa.gob.ar.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, brindó detalles acerca del desarrollo de cada una de las actividades habilitadas.

“Nosotros fuimos muy claros y precisos respecto a la habilitación que hicimos: Es una salida recreativa, no es el desarrollo de una actividad física deportiva, es una caminata y es un paseo en bicicleta”, indicó.

Y aclaró: “Nada de bicicletas de carrera, que uno esté entrenando y además de cercanía, se les va a pedir documentos y si están fuera del radio vamos a tener que pedirles que cesen la actividad y se retiren a su domicilio”.

En ese sentido, el funcionario advirtió que todas las actividades deberán realizarse con barbijos y guardando las distancias y, además, reiteró que “estamos en una emergencia sanitaria”.

“No nos olvidemos, que la situación de Formosa sea una situación que en este momento no tengamos casos confirmados de coronavirus, no significa de que no tengamos que cuidarnos. Esto no es un viva la pepa, es darle a determinadas actividades un marco para poder desarrollarlas, pero cuidando todos los aspectos que hacen a la bioseguridad y al cumplimiento de los protocolos sanitarios”, enfatizó el titular de la cartera de Gobierno.

Además, puntualizó que esta situación es “dinámica” y puede “cambiar en cualquier momento”, porque no son “derechos adquiridos”, sino medidas sanitarias que se tomaron para cuidar la salud de la comunidad formoseña y por eso, “apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros”.

Respecto a las salidas recreativas con niños y niñas, el ministro González solicitó que no haya reuniones de personas, ya que “los niños son proclives a tomar contacto con sus pares”, pero en este momento se apela a cuidar estos aspectos, por lo cual pidió que “no se acerquen a los juegos infantiles en las plazas”.

“La salida con niños y niñas son los sábados y domingos, no perdamos de vista que estamos dentro del ciclo lectivo, estas no son vacaciones, nuestros niños y niñas tienen que tener su tiempo de formación escolar por la vía no presencial como venimos realizando”, señaló.

En relación a los tiempos para desarrollar las actividades recreativas, González declaró que no se estableció un tiempo de exigencia para cumplir las mismas, sino que dispusieron la franja horaria de 14 a 18 horas para su desarrollo.

Personas privadas

de su libertad

Consultado por un periodista si las excepciones de las reuniones familiares incluyen a las personas privadas de su libertad, el funcionario provincial explicó que “hay una disposición por parte de la justicia y planteada por los distintos organismos del Estado en el marco de la pandemia, de los cuidados particulares” pero que aún no existe ninguna resolución al respecto.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en esa situación, esto es reunión familiar, porque la situación de las personas privadas de la libertad en estos momentos es una situación diferente a la de una persona que está en libertad en cuanto a la convivencia con otras personas en un ámbito muy limitado y restringido”, sostuvo.

Vuelta a clases

Por otro lado, González se refirió a la posibilidad de que regresen las clases presenciales y fundamentó que este tipo de decisiones son centralizadas pero sus ejecuciones descentralizadas.

“Nosotros estamos muy atentos a las decisiones sanitarias que puedan tomarse en ese marco a partir de las que tome el Estado nacional, y después la adecuación de esas normas a la realidad provincial”, expuso.

Y relató: “Uno de los aspectos relevantes que se evalúa en el Consejo, que es motivo de mucho interés por parte del gobernador Gildo Insfrán, que preside este organismo y desde el primer momento tuvo reuniones diarias con nosotros, es cómo marchan los aspectos de la educación de nuestros niños e insiste mucho en cuidarlos porque son sumamente relevantes en este tiempo”.

En esa línea, expresó que el ministro de Educación de la Nación, está realizando los “esfuerzos necesarios” para llevar adelante esta tarea, pero también, “hacemos un constante monitoreo por parte de los distintos sectores en los diferentes lugares de la provincia” ya que hay una “interacción importante” con los intendentes, concejales y demás autoridades comunales.

“Queremos poner de resalto el compromiso de nuestros intendentes de la provincia en el trabajo que vienen realizando cada uno en sus localidades, es importantísima la actividad que vienen desarrollando presidiendo sus consejos de atención local”, concluyó.