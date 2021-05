Formosa Capital: mayores de 80 años recibirán mañana la segunda dosis de la vacuna Covishield

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán anunció que mañana recibirán la segunda dosis de la Covishield todos los adultos mayores de 80 años residentes en Formosa Capital que tengan aplicada la primera inoculación de esta vacuna.

Las personas deberán acudir, de 8 a 13 horas, a la sede de vacunación más cercana a su domicilio con el DNI y el certificado que acredita la aplicación de la primera dosis, además del barbijo correctamente colocado.

Los establecimientos habilitados para albergar los operativos sanitarios serán: Club Patria, Club Sarmiento, EPES Nº 27 “Scalabrini Ortiz” del barrio Guadalupe, EPEP Nº 179 (Salta 1550), Instituto Pedagógico Provincial (IPP) de la Jurisdicción Cinco, EPES Nº 1 EIB (Namqom), JIN Nº 12 (barrio Facundo Quiroga), EPEP Nº 365 (barrio Villa del Rosario), EPEP Nº 217 (Ingeniero Huergo y San Martín) y JIN Nº 9 (barrio Nueva Pompeya).

Es importante no haber recibido la vacuna antigripal durante los 14 días anteriores y no aplicársela hasta 14 días después de la vacunación contra el COVID-19.

Sin pausas

A su vez, el primer mandatario destacó el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la provincia.

Ayer, a los residentes de la ciudad capital que habían recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm hasta el 6 de mayo inclusive les aplicaron la segunda inmunización.

Asimismo, este viernes 28 se continuará con la vacunación de los integrantes de grupos de riesgo de Formosa Capital de las clases 1970 a 1980.

Segunda jornada de vacunación a personas de grupos de riesgo

Las personas con factores de riesgo de las clases 1970 a 1980 residentes en Formosa Capital recibirán este viernes 28 la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para este mismo grupo etario, la primera jornada de inmunización se había realizado el pasado martes.

Los operativos sanitarios se llevarán a cabo de 8 a 13 horas y las personas comprendidas deben dirigirse, con el DNI y el barbijo correctamente colocado, al establecimiento educativo más cercano a su domicilio.

Las instituciones habilitadas como centros vacunatorios son: la EPES Nº 27 “Scalabrini Ortiz” del barrio Guadalupe, la EPEP Nº 368 “Constancio C. Vigil” del barrio Fontana, la EPEP Nº 399 del barrio Colluccio y la EPEP Nº 380 del barrio 2 de Abril.

A ellos se suman el Instituto Pedagógico Provincial (IPP), situado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco, la EPES Nº 72 del barrio Lote 4 y la EPEP Nº 179 del barrio Don Bosco.

Es importante no haber recibido la vacuna antigripal durante los 14 días anteriores y no aplicársela hasta 14 días después de la vacunación contra el COVID-19, se recalcó desde la cartera de Desarrollo Humano.

De esta manera, el Gobierno de Formosa prosigue avanzando con pasos firmes en la campaña de inmunización de la población, en función de criterios epidemiológicos y sanitarios diagramados, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

