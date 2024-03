Formosa celebra la diversidad en el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos de la vida.

En un paso significativo hacia el reconocimiento y la valoración de la diversidad, la Resolución 013/2024 declaró de interés legislativo tanto esta fecha especial como las actividades conmemorativas asociadas. Este gesto reafirma el compromiso asumido en Formosa en garantizar la igualdad y la universalidad de los derechos humanos.

En este día se hace especial hincapié en la necesidad de crear condiciones propicias para el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down, asegurándoles un óptimo nivel de autonomía, independencia individual y la capacidad de tomar decisiones personales a lo largo de sus vidas.

En este sentido, Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad, expresó “trabajamos diariamente para que las personas con síndrome de Down puedan empoderarse y superarse día a día en sus actividades cotidianas y nos esforzamos en eliminar aquellas barreras sociales que lo impidan o dificulten”

El Gobierno de Formosa impulsa políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se garantiza el acceso gratuito a la salud, una educación inclusiva, como así también entornos accesibles que les permitan desenvolverse y participar activamente en la comunidad.

“Nos llena de satisfacción ver que las personas con síndrome de Down se destacan cada vez más en actividades culturales, deportivas, en ámbitos educativos y laborales, desarrollándose plenamente”, señaló Jara.

Este año, la celebración de este día internacional se llevó a cabo junto a los protagonistas, sus amigos y familiares. Un bingo inclusivo en el Centro Ocupacional Inclusivo fue el epicentro de la jornada, seguido de premiaciones y un cierre lleno de música y baile, actividades que resaltan la alegría y la vitalidad de estas personas.

En este día tan especial, Jara instó a reflexionar en que “la verdadera riqueza de una comunidad está en su capacidad para abrazar y valorar la singularidad de cada individuo. Debemos seguir en ese camino para seguir construyendo una Formosa más justa y equitativa para todos”, finalizó.