Formosa celebrará el I Festival Regional del Alfajor

Del 6 al 8 de diciembre, Formosa será el epicentro de una dulce celebración que reúne tradición, creatividad y pasión por uno de los productos más representativos de la repostería argentina: el alfajor. En el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, desde las 18 horas, se llevará a cabo el I Festival Regional del Alfajor, con entrada libre y gratuita para todo el público.

El evento contará con la participación de más de 30 expositores, provenientes de distintos rincones del país, quienes mostrarán sus mejores creaciones para deleitar a los asistentes. Habrá una amplia variedad de propuestas, desde los clásicos alfajores tradicionales hasta versiones gourmet y novedosas que combinan sabores regionales y técnicas modernas.

El festival no solo busca destacar la calidad y diversidad de los alfajores argentinos, sino también poner en valor la producción local. Los alfajoreros formoseños tendrán un lugar especial, ofreciendo delicias que resaltan ingredientes autóctonos y recetas que reflejan la identidad cultural de la región.

Además de los stands de venta, el festival ofrecerá una agenda repleta de actividades, incluyendo: demostraciones en vivo de técnicas de elaboración, charlas y talleres sobre la historia del alfajor y su impacto cultural, shows musicales en vivo para amenizar cada jornada, espacios recreativos para disfrutar en familia, sector gastronómico y patio cervecero.

Al respecto, el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, destacó

que “los formoseños ya tenemos fecha para un evento que se hace en otras provincias, que es muy reconocido, porque la Cámara Argentina del Alfajor lo organiza”.

Es así que “nuevamente encontramos esa mancomunión, esa simbiosis entre lo público y lo privado, donde vamos a estar realizando otro evento más para disfrutar y dar a conocer lo que tenemos, no solamente al medio local, sino también a los visitantes”, remarcó, apuntando que “estamos esperando comitivas de otras jurisdicciones, más de 25 alfajoreros de otras provincias van a venir a competir, a mostrar y a vender lo que tienen”.

“Serán tres días, iniciando a las 18 horas hasta las dos de la madrugada, donde se podrá recorrer el predio ferial, donde habrá de todo, no solamente alfajores. Tendremos grandes artistas el viernes, el sábado y el domingo, un espacio de recreación con shows, juegos con niños, un sector gastronómico muy fuerte, otro cervecero y de emprendedores formoseños”.

“Allí estará todo dispuesto para que la familia formoseña pueda disfrutar y además buscaremos el alfajor formoseño. Van a competir emprendedores que fabrican alfajores y vamos a ver si encontramos el mejor”, cerró.