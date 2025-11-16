Formosa cerró el escrutinio definitivo y los partidos tendrán esta semana para cotejar resultados

El juez federal con competencia electoral, Pablo Morán, confirmó que el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en Formosa quedó completamente concluido, al tiempo que informó que durante esta semana los partidos políticos podrán cotejar los resultados finales con sus propios registros. No obstante, el magistrado adelantó que no existen motivos de preocupación: “Las cifras están bien hechas”, aseguró.

La Cámara Nacional Electoral resolvió habilitar la publicación de los datos finales luego de ratificar la validez de las mesas objetadas en el barrio Namqom, cuestión que había sido planteada por distintas agrupaciones. Con esa decisión, el distrito Formosa totalizó 1.514 mesas computadas, cifra que incluye tanto la mesa destinada a personas privadas de libertad como la correspondiente a residentes formoseños en el exterior, entre ellos un elector en Hong Kong.

“La Cámara confirmó la semana pasada y, cumplidos los plazos legales, el jueves firmamos la resolución con los datos definitivos”, explicó Morán, destacando que el proceso se desarrolló con normalidad y dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Resultados finales

Los resultados definitivos colocan en primer lugar al Frente de la Victoria, que obtuvo 191.267 votos. En segundo término se ubicó La Libertad Avanza, con 117.638 sufragios.

Ambas fuerzas fueron las únicas que superaron el umbral necesario para acceder a representación parlamentaria.

Aplicando el sistema proporcional D’Hondt, cada una de estas agrupaciones obtendrá un diputado nacional que asumirá funciones a partir del 10 de diciembre, completando así la renovación parcial de la representación formoseña en la Cámara Baja.

Revisión partidaria

y cierre del proceso

Con la publicación oficial del escrutinio definitivo, cada partido político tendrá en los próximos días la posibilidad de revisar, comparar y verificar los datos con sus propios registros de fiscalización. Sin embargo, desde el Juzgado Federal destacaron que el proceso se realizó con estrictos controles y transparencia, por lo que no se esperan impugnaciones ni observaciones significativas.

De esta manera, Formosa concluye una nueva etapa del ciclo electoral nacional, en un proceso que —según remarcaron desde el ámbito judicial— se caracterizó por su normalidad, orden y apego a la legislación vigente.