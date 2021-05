Formosa comienza la inscripción para la vacunación de personas de riesgo

Compartir

En el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, hace saber a la comunidad que podrán inscribirse para recibir la vacuna, las personas residentes de la capital provincial, que presentan enfermedades de riesgo y estén comprendidas entre las clases 1970 y 1980.

La inscripción se realiza vía online, accediendo al Portal Oficial de la Provincia: https://formosa.gob.ar/coronavirus/inscripcionvacunacion donde se rellenará un formulario de inscripción que debe ser completado con los datos personales y de acuerdo a los requisitos solicitados para cada caso, teniendo en cuenta, además, las documentaciones médicas que requieren adjuntarse.

Una vez concluido, deberá ser enviado y posteriormente los inscriptos deberán esperar a ser convocados por las autoridades correspondientes.

Dicha instancia de vacunación, tiene como propósito avanzar progresiva y firmemente en la inmunización contra el coronavirus, priorizando a los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran aquellos que tienen factores de riesgo asociados, que basados en la evidencia científica, indican mayores posibilidades de enfermar gravemente a causa del virus.

Cabe señalarse, que los grupos de riesgo fueron determinados en base a lineamientos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), en consenso con diversas Sociedades Científicas.

Las mismas son diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente); obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40); enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar; enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica).

También enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio; cirrosis; personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral; pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos; personas con discapacidad residentes de hogares, residencias y pequeños hogares.

Además, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa (menos de un año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada).

En ese sentido, se aclara que en pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación, es decir las dos dosis, al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación, según corresponda.

Completan el listado personas cursando una TB activa, ya sea caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses; personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la COVID-19; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria; y con Síndrome de Down.

