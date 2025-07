Formosa Con la fuerza de la razón eligió con el corazón:  contundente victoria que reafirma el rumbo justicialista (Por Lic. Faustino Duarte)

En cada rincón de nuestra tierra, el domingo resonó una esperanza: Gildo Insfrán logró un triunfo arrollador en las elecciones legislativas.

Su liderazgo, anclado en años de compromiso justicialista, se confirmó una vez más, alcanzando casi el 70 % del electorado, consolidando ocho décadas de hegemonía popular en Formosa.

Este triunfo no es solo de un hombre: es la expresión vibrante de un pueblo que confía en un proyecto humanista, social y profundamente inclusivo.

No es casualidad que el pueblo formoseño haya vuelto a respaldar con contundencia al modelo que garantiza derechos y abraza a todos, especialmente a quienes más lo necesitan.

Mientras otros levantan banderas que suenan a slogan vacío, aquí se construyen escuelas, hospitales, caminos, oportunidades.

Aquí la libertad no avanza sola: avanza con justicia social o no avanza.

Un factor importante en esta victoria fueron el aporte de jefes comunales de casi tota la geografia provincial. En la ciudad capital el sublema, liderado por Jorge Jofré, y que llevó al Concejo Deliberante a Malena Gamarra y José Delguy. demostró, una vez más, que gobernar es estar al lado de la gente.

No desde una oficina, sino caminando los barrios, escuchando, resolviendo, y mirando a los ojos a cada vecino

La lista de Valores Ciudadanos es una de la más seria y representativa de los vecinos.

La fra Es una síntesis del camino recorrido: más de 442 cuadras pavimentadas desde 2015, 91 iluminadas con obra provincial, más

El pueblo formoseño no se dejó confundir. No compró los espejitos de colores que vienen desde la Capital Federal con el discurso de la motosierra.

Porque aquí sabemos que la libertad sin justicia social es solo la ley del más fuerte. Y en Formosa, el pueblo decidió no entregar sus sueños a la voracidad de los mercados ni a los que quieren destruir el Estado para beneficio de unos pocos.

Este resultado legislativo es también un mensaje: en Formosa la democracia no es un negocio para pocos, es un proyecto colectivo que se siente, se vive y se defiende en cada elección. Gildo Insfrán representa esa continuidad, esa defensa inclaudicable del modelo formoseño que prioriza la salud, la educación, el trabajo y la justicia social por sobre cualquier dogma foráneo.

Lo que pasó el domingo no es solo una elección más. Es la reafirmación de que en Formosa no pasan las modas ni los cantos de sirena. Aquí se abraza un proyecto que protege, que incluye, que prioriza a los que históricamente han sido postergados. Por eso el pueblo votó masivamente las boletas azules, porque sabe que detrás de cada una hay compromiso, no indiferencia.

La contundencia del resultado refleja que mientras otros solo ofrecen ajuste y resentimiento, el peronismo formoseño sigue ofreciendo futuro. No un futuro de sacrificios eternos, sino uno donde cada sacrificio valga la pena porque está acompañado por un Estado presente. Gildo Insfrán y Jorge Jofré no solo ganaron una elección: ganaron, una vez más, la confianza del pueblo.

En definitiva, lo vivido el domingo es la reafirmación de un destino compartido: el triunfo del peronismo que mira al otro sin distinción, que construye en comunidad y recupera la esperanza desde la escuela, la calle y el barrio. Un triunfo humano, emotivo, que dice: “Somos pueblo, somos futuro, somos justicialismo”.

Lic. Faustino Duarte