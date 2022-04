Compartir

La responsable del Centro Provincial de Hemoterapia, bioquímica Griselda Salinas, recordó que la donación voluntaria de este elemento sanguíneo indispensable, tiene dos grandes ventajas: por un lado “dar tranquilidad al equipo de salud de contar con plaquetas para hacer los procedimientos necesarios” y, por otro, “le da al paciente, la posibilidad de tenerlo en el momento que lo requiere para cumplir con su tratamiento, es más, para salvar su vida en muchos casos”.

Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Provincial de Hemoterapia, el Programa Provincial Sangre Segura y los servicios de hemoterapia de los hospitales de toda la provincia, se trabaja arduamente, a lo largo del año “concientizando sobre la importancia de decidir ser donantes voluntarios de plaquetas por aféresis y de acercarnos a concretar la donación”, aseveró

Una vez más, explicó que la extracción de plaquetas “por medio de aféresis” es un procedimiento en el que solo se extrae alguno de los componentes de la sangre, es decir, solo el que se necesita y los demás se le devuelven al donante en ese mismo momento.

Además, a las 48 horas posteriores a la donación, el donante recupera los valores normales de plaquetas, pudiendo nuevamente donar después de las 72 horas.

Como los demás hemocomponentes de la sangre, las plaquetas son únicamente producidas por los seres humanos y solo pueden obtenerse por medio de la donación “de la buena voluntad que tiene una persona, de ser solidario con otro que lo necesita”, aseguró Salinas.

En tanto, remarcó que ese es “el motivo por el cual, apelamos a cada formoseño, que goce de buena salud, a ser donante de plaquetas por aféresis, porque hay alguien que espera por este gesto, aún en los días de feriado largo. Porque las enfermedades siguen su curso y los tratamientos o procedimientos basados en plaquetas deben continuar, no paran por el feriado”.

Para donar

Son requisitos: tener entre 18 y 60 años, gozar de buena salud en general, no haberse realizado piercing ni tatuajes en el último año, pesar más de 60 kg, no haber cursado embarazo o aborto, ni ser paciente inmunosuprimido.

No tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.

No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

Y antes de acudir a la donación, la persona debe desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas.

En qué lugar

Si te decidís a ser donante de plaquetas por aféresis, debes presentarte en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

También podés comunicarte al teléfono 3704 – 269255, donde se te brindará la información adecuada y las instrucciones que debes seguir para donar.

