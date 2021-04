Formosa cuenta con planta de fraccionamiento y envasado que garantiza el oxígeno medicinal

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez confirmó que Formosa cuenta con una planta de fraccionamiento y envasado de gases medicinales e industriales de una firma privada, que se radicó en la provincia en el año 2018 y para el 2020 estuvo en pleno funcionamiento.

Para contextualizar, el funcionario explicó que, días atrás el Gobierno Nacional se reunió con las tres grandes empresas multinacionales proveedoras de oxígeno en el país con el objeto de adoptar medidas que permitan el normal abastecimiento del oxígeno medicinal.

“En este momento, de acuerdo al informe de la ministra Carla Vizzotti, la demanda de oxigeno está entre dos a tres veces más que el momento de mayor consumo del año pasado, entonces hay que dar respuesta a esta situación”, indicó.

Y agregó: “Se adoptaron a nivel nacional una serie de medidas, fundamentalmente destinar todo el oxígeno que hoy se está fabricando al sector de oxigeno medicinal y restringirle algunas empresas que utilizan este insumo, pero con actividades industriales; y nos parece correcto”.

Respecto a la realidad formoseña, Ibáñez declaró que, la radicación de una planta de fraccionamiento y envasado de este rubro “es para nosotros sumamente necesario porque si no dependíamos permanentemente de plantas envasadoras y fraccionadoras de otras provincias”, como Santa Fe o Chaco.

“Creo que esto fue un paso muy importante, de no tener la planta que tenemos dependíamos exclusivamente del flujo de camiones que venían de otras partes para abastecer la demanda de los hospitales de nuestra provincia”, aseveró.

En ese sentido, el ministro argumentó que “el segundo paso” fue garantizar la cantidad de envases para fraccionar el oxígeno, porque no todos los hospitales tienen la posibilidad de tener stock de tanques de oxígeno, como los que existen en el Hospital Central, por ejemplo, que se ven desde la calle.

“Se siguen utilizando lo que se llaman los cilindros, que hay en todos los hospitales y que en la parte superior tiene un barómetro que marca la capacidad. Por eso, el gobierno adquirió 500 de estos cilindros para poder transportar el oxígeno gaseoso a cualquier parte del territorio según la demanda que tuviéramos y también abastecer a los hospitales en algunos sectores donde necesitaban”, manifestó.

Además, el responsable de la cartera económica aseguró que, en los últimos dos años, se aumentó el stock de tanques de oxígeno de diversos hospitales: el de la Madre y el Niño, Central y Evita, en Capital y el nosocomio de Laguna Blanca.

“Ahora se está trabajando en un proyecto para aumentar la capacidad de almacenar oxígeno líquido en el hospital de Clorinda, que ya tiene, pero siempre hay que prever que tengan reserva”, aclaró.

Y esbozó: “Todas estas medidas que se adoptaron desde 2018 a ahora, nos lleva a estar en una situación de tener fraccionamiento y envasado de gases medicinales en la provincia, una capacidad de transporte de logística sin problema, pero lo que se disparó es el consumo, a niveles que yo creo nunca se pudieron prever, pero no obstante hasta ahora no tenemos inconvenientes, sí nos preocupan los grandes fabricantes”.

Respecto a ese tema, Ibáñez dio el visto bueno a la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la utilización de oxígeno en el sector sanitario por sobre el destinado a la industria y la calificó de “sumamente acertada”, porque “a la industria podemos recuperar, pero las vidas, no”.

Por otro lado, el titular de Economía dijo que el ojo está puesto en impulsar y acompañar la instalación de plantas concentradoras porque descomprimen la demanda; y que, para tal fin, desde el Gobierno provincial se elevó un proyecto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para el financiamiento de la firma privada que ya está en Formosa.

“Para, a mediano plazo, tener una planta fraccionadora de oxígeno medicinal propia en Formosa, pero bueno requiere un financiamiento muy importante, como el proyecto la empresa lo tiene hecho, nosotros se lo elevamos en sucesivas reuniones al ministro para ver la posibilidad de financiarle a esta empresa ese emprendimiento”, desarrolló.

Por último, Ibáñez ratificó que el sistema de salud público provincial se robusteció de forma inédita en el último año, pero anticipó que, si los casos de coronavirus siguen multiplicándose de manera exponencial, “no hay sistema de salud en el mundo que pueda cumplir con una demanda tan grande”.

“Hay que aclarar que el sistema de salud público de la provincia existía, lo que no existía es la posibilidad de una pandemia de estas características que requiere de atención específica, es decir, hubo que capacitar al personal, adquirir elementos que antes no se tenía como la cantidad de respiradores, ambulancias específicas para el COVID, esto en el mundo entero, no sólo en Formosa”, profundizó.

Y sentenció: “Yo creo que a nosotros nos agarra muy bien posicionados con un sistema de salud robustecido, entrenado, que está dando respuestas hoy, no tenemos esas escenas desgarradoras que se están viendo en televisión, pero el Estado sólo no va a poder resolver todos los problemas del COVID, es la responsabilidad social de la comunidad, a eso tenemos que apelar”.

Por su parte, el empresario a cargo de la planta de oxígeno medicinal en la provincia, Andrés Ohaneissan, brindó detalles acerca del trabajo que realizan desde el inicio de la pandemia.

“Nosotros actualmente hacemos el fraccionamiento del oxígeno, lo llevamos a unos tanques de abastecimiento, se fracciona el oxígeno que llega en estado líquido y se fracciona en cisternas más pequeñas móviles para la distribución a los tanques que hay en los hospitales de cabecera de la provincia, o se fracciona en los tubos o cilindros”, precisó.

En cuanto al abastecimiento de oxígeno medicinal en Formosa, Ohaneissan afirmó que “si la curva de contagios se aplana, va a estar garantizado el 100%”, porque “es para lo que trabajamos y queremos cumplir”.

“Somos optimistas en que nos venimos preparando de la mejor manera, invirtiendo, mejorando las condiciones, todos los vehículos, la logística, los tanques, la mayor cantidad de cilindros posibles, es un trabajo muy grande”, detalló.

Y siguió: “Tenemos las garantías, la verdad que es un virus que no para de sorprender, eso nos hace ir con cuidado y siempre con mucho diálogo entre las partes para que podamos estar siempre un paso adelantados al virus y no estar corriendo detrás”.

Para finalizar, el empresario instó a “estar tranquilos, pero no bajar la guardia” y solicitó “seguir cuidándonos”.

“El oxígeno no cura, pero gana tiempo y le da la capacidad de respirar al paciente para que no se ahogue y pueda seguir dando pelea”, concluyó.

