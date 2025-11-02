Formosa: Detienen 2 pasajeros con más de 28 Kilos de Marihuana

Operativo de Control Vial en Formosa

Efectivos de Gendarmería Nacional asestaron un importante golpe contra el narcotráfico en la provincia de Formosa. Durante un control de rutina llevado a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11, en la localidad de General Lucio V. Mansilla, se logró la detención de dos hombres que transportaban una significativa cantidad de estupefacientes. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Sección «Puerto Velaz» del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», quienes estaban realizando un operativo de control vial preventivo a la altura del kilómetro 1.103. La acción se centró en la inspección de un colectivo de larga distancia cuyo destino final era la ciudad de Corrientes.

El Ojo Infalible de “Tango” y la Droga Oculta

La clave para el exitoso hallazgo fue la intervención del can detector de narcóticos de la Fuerza, de nombre «Tango». Durante la revisión del vehículo, «Tango» realizó una marcación activa sobre cuatro bolsos de mano, lo que de inmediato «despertó sospechas» entre los uniformados. «Ante la alerta, los gendarmes identificaron a dos pasajeros como propietarios del equipaje». La droga estaba «oculta en cuatro bolsos de mano». Para confirmar las sospechas antes de la apertura, los efectivos utilizaron el escáner de la Fuerza, el cual reveló la «presencia de cuerpos irregulares en el interior de los bolsos».

El Hallazgo: Cogollos y Detención a Disposición de la Justicia

Tras la confirmación tecnológica, se procedió a la apertura de los bultos. El resultado fue el hallazgo de «28 paquetes que contenían cogollos de marihuana». El peso total de la sustancia incautada ascendió a «28 kilos 110 gramos».

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, la totalidad de la droga fue secuestrada, junto con los teléfonos celulares de los detenidos y «otros elementos de interés para la investigación». Los dos hombres implicados quedaron «detenidos a disposición de la Justicia Federal» por infracción a la Ley de Drogas, en un operativo que resalta la efectividad de los controles de Gendarmería en las rutas nacionales.