Formosa: Detienen a un pasajero con más de 20 kilos de marihuana

Ocultaba 24 paquetes de la droga en una valija y una mochila.

Fue descubierto por los gendarmes del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” al controlar un ómnibus de larga distancia que viajaba desde Clorinda hacia Villa Carlos Paz (Córdoba).

Efectivos de la Sección “Puerto Velaz”dependientes del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1.103 en la localidad de Lucio V. Mansilla (Formosa), detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros para su respectivo control físico y documentológico. El mismo provenía de la localidad formoseña de Clorinda y se dirigía hacia Villa Carlos Paz (Córdoba).

Al momento de la inspección sobre los equipajes, mediante la utilización del scanner de la Fuerza, los uniformadosobservaron desde el monitor, bultos de símil características a los utilizados para el traslado de estupefaciente en una valija y una mochila. Ante el hecho, se dio intervención al can “Jumbo” reaccionando de forma activa al posicionarse sobre las maletas señaladas. Las mismas pertenecían a un ciudadano masculino mayor de edad, el cual fue inmediatamente identificado.

En presencia de testigos, personal de la Fuerza sustrajo 24 paquetes (14 en la valija y 10 en la mochila) envueltos en bolsas de nylon transparente que contenían una sustancia vegetal. El test de orientación de campo, arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), dando un peso de 20 kilos 195 gramos.

El Juzgado Federal N° 2 de Formosa, dispuso el secuestro de la totalidad de la droga y la detención del pasajero involucrado.