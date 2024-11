Formosa dice presente en el Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF 2024

La Academia Internacional de Taekwon-Do ITF Unión – Formosa participará con una delegación de 8 competidores y dos coach en el Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF 2024, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, Argentina.

Al respecto, el director de la Academia AIT Formosa, Master Senior Roberto Vera (VIII dan), expuso que “este nuevo desafío deportivo reunirá a los mejores taekwondistas de América, y con mucho esfuerzo y sacrificio de esta gran familia marcial, esteremos representando a nuestra provincia, en busca del podio en lucha, forma, rotura de poder, individual y lucha y forma por equipo”.

Recordó Vera que “el taekwondo es un arte marcial de origen coreano fundado en 1955 por el general Choi Hong Hi y en la actualidad, es la Federación Internacional de Taekwon-Do (ITF Unión) la organización mundial que regula, difunde y gobierna el Taekwon – Do, por lo que ser parte de estos eventos, nos llena de compromiso y más de orgullo, saber que estamos a la altura de representar a la Provincia ante delegaciones de toda américa latina”.

“Nuevamente queremos agradecer a la gran familia de este maravilloso arte marcial, que con mucho esfuerzo y compromiso con sus hijos y el Taekwon – Do, militan diariamente para poder participar de eventos de esta magnitud, reflejados en el crecimiento de los pequeños y jóvenes marcialistas en sus hogares, en sus escuelas y colegios y en la vida misma”, cerró el Master Vera.