De La Rosa (FdV) y Basualdo (LLA), los diputados elegidos en Formosa

La provincia de Formosa ha definido hoy la renovación de sus dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, en una elección marcada por una notoria polarización que consagró al oficialista Frente de la Victoria y a la coalición opositora ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA como las únicas fuerzas con representación.

Con un total de 2 Diputados Nacionales a elegir, los resultados provisorios muestran una distribución de una banca para cada una de las dos principales agrupaciones políticas.

El FRENTE DE LA VICTORIA se alzó con el primer lugar, obteniendo 178.534 votos, lo que representa un contundente 57,35 % del total. Esta performance le asegura la primera de las dos bancas en disputa, consolidando su peso político en la provincia. La candidata Graciela De La Rosa sería la ganadora y Diputada Nacional por Formosa.

Por su parte, ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA logró posicionarse como la principal fuerza de la oposición al alcanzar 114.366 votos, un 36,74 % del padrón, lo que le permite obtener la segunda banca nacional en juego. El candidato Atilio Basualdo sería el otro Diputado Nacional por Formosa.Este resultado confirma el crecimiento de la fuerza a nivel local.

Screenshot

El Círculo del 3% Deja Fuera a Otras Agrupaciones

El reparto de las bancas, que en Argentina se realiza mediante el sistema D’Hondt con un piso electoral del 3% del padrón para participar del reparto, dejó fuera a las demás fuerzas que compitieron en la categoría de Diputados Nacionales:

JUNTOS POR LA LIBERTAD Y LA REPÚBLICA reunió 11.822 votos , alcanzando un 3,79 % del total. A pesar de superar el umbral mínimo del 3%, la distribución por el sistema D’Hondt no le fue suficiente para conseguir una banca.

reunió , alcanzando un del total. A pesar de superar el umbral mínimo del 3%, la distribución por el sistema D’Hondt no le fue suficiente para conseguir una banca. PARTIDO DEL OBRERO quedó en cuarto lugar con 3.524 votos, lo que equivale al 1,13 % y, por lo tanto, fuera de toda posibilidad de acceder a una banca.

En síntesis, las elecciones legislativas intermedias en Formosa reafirman un escenario de fuerte bipolaridad, donde las dos bancas de Diputados Nacionales se repartieron entre el oficialismo provincial y la principal fuerza de oposición, marcando el pulso político de cara a los próximos dos años.