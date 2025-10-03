Formosa en alerta por aumento de casos de sarampión notificados en Paraguay

El último de los confirmados es del distrito Fernando de la Mora. Además, fue notificado un caso, altamente sospechoso, en la ciudad de Asunción. Debido a la cercanía con nuestra provincia y al constante flujo de personas que circulan desde un país al otro, piden a la población que los esquemas de vacunación se mantengan al día y que,ante la presencia de síntomas, se acuda de inmediato a la consulta médica.

En Paraguay los casos de sarampión siguen en aumento. Desde enero de 2025 hasta el 26 de septiembre fueron confirmados 44, principalmente en el departamento San Pedro.

Pero, el último de ellos, fue registrado en Fernando de la Mora, distrito que forma parte del departamento Central y limita, al oeste, con Asunción, capital del vecino país, donde fue informado un caso con alta sospecha de sarampión, de acuerdo a los síntomas presentados.

Ante esa situación, las autoridades sanitarias del Gobierno de Formosa solicitan a la población que “esté atenta”, teniendo en cuenta “la proximidad geográfica que tenemos con el Paraguay, sobre todo, con Asunción, ciudad con la que compartimos frontera y nos separan pocos kilómetros”, indicó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Claudia Rodríguez.

A eso agregó que “justamente, nuestra provincia es uno de los puntos por donde ingresan las personas que vienen desde el Paraguay. Y lo mismo ocurre con quienes van desde Formosa hacia allá”.

“Por lo tanto, todos los días, la gente circula desde un país hacia el otro. Eso, constituye un riesgo para que el virus del sarampión también circule e ingrese a nuestra provincia y teniendo en cuenta la cantidad de casos ya confirmadosen ese país”, explicó.

Estar vacunados es fundamental

Posteriormente, recordó, que la vacuna Triple Viral que previene el sarampión está incluida en el calendario de vacunación y que “es gratuita y obligatoria”.

“Gracias a la estrategia de inmunización, la Argentina interrumpió la circulación de sarampión y se declaró un país libre de sarampión hace ya más de 20 años”, mencionó.

Fundamentándose en eso, destacó “es fundamental estar vacunados” para estar protegidos, ya que esta enfermedad no cuenta con un tratamiento específico una vez diagnosticada”.

Sin embargo, aclaró que “dos dosis de la vacuna brindan una protección efectiva y duradera frente a cualquiera de las cepas del sarampión”.

La primera dosis de vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas debe ser aplicada a los 12 meses y la segunda dosis, al ingreso escolar, entre los cinco años y seis años.

Aclaró, además, que entre los 12 meses y cuatro años “las personas deben acreditar que recibieron, al menos, una dosis de vacuna triple viral”, mientras que, los mayores de cinco años, adolescentes y personas adultas “deben acreditar que recibieron, como mínimo, dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y rubéola (doble o triple viral).

Viajeros

Asimismo, marcó, que, si bien “todos debemos tener las vacunas al día”, quienes tienen planificado viajar a las zonas donde hay casos confirmados “deben corroborar que estén debidamente vacunados, con las dosis y esquemas completos, según la edad y cada situación en particular”.

Transmisión y síntomas

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave, que puede presentarse en todas las edades, pero su gravedad es mayor en niños mayores de cinco años o desnutridos, pudiendo causar en ellos graves complicaciones respiratorias, como neumonía.

Puede afectar el sistema nervioso central con convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso pueden terminar en fallecimiento.

Se transmite mediante gotas que salen de la nariz, boca o garganta de una persona infectada, cuando habla, tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire o sobre superficies, manteniéndose activo y contagioso por dos horas.

Los síntomas son: fiebre igual o mayor a 38°, manchas rojas o erupciones en la piel (exantema), ante lo cual, se debe hacer la consulta inmediata al hospital o centro de salud más cercano.