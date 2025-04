Formosa en lo más alto del Open Water Argentina: Ledesma y Arias se quedaron con la victoria

La nadadora logró el bicampeonato general femenino, mientras que su compañero se coronó campeón en su categoría y subcampeón en la general masculina. Ambos destacaron en la última fecha del circuito nacional disputada en Entre Ríos.

Formosa tiene un momento deportivo de alto vuelo, ya que representantes de la provincia lograron consagrase y se trasforman en referentes para toda la región. Iara Ledesma Portillo y Mauricio Arias se coronaron campeones en el prestigioso circuito Open Water Argentina (OWA), la competencia de natación en aguas abiertas más importante del país.

Ambos atletas, formados en el Club Natalú de Formosa, lograron destacar no solo en sus respectivas categorías (hasta 19 años), sino también en la clasificación general, y dejaron una huella propia en la disciplina. Iara Ledesma Portillo logró un hito histórico al proclamarse bicampeona del circuito. A sus 18 años, la joven nadadora se impuso en la última fecha disputada en Puerto Alto Delta, Entre Ríos, con un tiempo de 01:14:43 en la distancia de 5 kilómetros.

Su rendimiento le permitió adjudicarse el primer puesto tanto en su categoría como en la tabla general femenina. Esta doble consagración no solo consolida su dominio en la disciplina, sino que también marca un antes y un después para la natación formoseña. Cabe señalar, que el camino hacia el bicampeonato no fue sencillo, ya que se enfrentó a rivales de gran nivel.

También, logró sobreponerse a las duras condiciones que suelen caracterizar a las aguas abiertas, como temperaturas variables, corrientes, oleaje y la exigencia propia de nadar en entornos naturales. Sin embargo, su constancia, entrenamiento riguroso y fortaleza mental, bajo la dirección del profesor Humberto Alucín, fueron claves para llegar a lo más alto. También fue fundamental el acompañamiento de su familia y el respaldo logístico del Gobierno provincial.

Dos deportistas

altamente calificados

Por su parte, Mauricio Arias, también de 18 años, se alzó con el campeonato en su categoría tras un circuito muy bueno. En la última fecha logró el primer puesto en su grupo de edad y el segundo lugar en la tabla general masculina con un tiempo de 01:13:26. A pesar de quedar a pocos segundos del título general, su acumulado de puntos lo consagró campeón en su división, lo que demostró su regularidad y talento a lo largo del año. Mauricio combina su pasión por la natación con la práctica del triatlón, y esto le otorga una preparación física integral que potenció su rendimiento.

Ambos nadadores compartieron el logro con sus compañeros de equipo Romeo Giménez y María Paz Rossetti, quienes también brillaron en la distancia de 2,5 kilómetros, y obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías. El cuarteto formoseño dejó en claro que el semillero de la provincia está en plena efervescencia.